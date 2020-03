După divorțul cu scandal dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, au apărut din ce în ce mai multe informații legate de presupusa aventură pe care el a avut-o cu o rusoaica pe nume Daria Radionova. Frumoasa blondină a recunoscut că știa despre existența acestei femei și că nu a mirat-o deloc fapul că fostul ei soț a apărut alături de ea, mai ales că nu a fost prima dată când afaceristul din Mediaș a călcat strâmb. Citeste si: Bianca Dragusanu si Alex Bodi au divortat! S-a lasat cu un scandal urias la notar!

Alex Bodi și de rusoaica Daria Radionova au fost împreună înainte de divorțul de Bianca Drăgușanu

Imaginile publicate de Alex Bodi și de rusoaica Daria Radionova sunt dovada că cei doi au fost la Monaco după ce el a divorțat de Bianca Drăgușanu. Se pare, însă, că ei s-au întâlnit și la Londra, înainte de despărțirea oficială de diva de la noi. Primele imagini cu ei împreună fac dovada faptului că întâlnirea de la Monaco nu a fost deloc întâmplătoare.

În mod ciudat, vedeta nu a fost surprinsă de apariția în peisaj a Dariei Radionova. Mai mult decât atât, în premieră pentru WOWbiz.ro, Bianca Drăgușanu a spus totul despre rusoaica lui Alex Bodi! ”Știam, nu m-a mirat deloc. Am aflat de când a pus piciorul la Monaco de această femeie. Nu este însă singura cu care m-a înșelat! Am plâns de atâtea ori și am suferit, încât, acum, vreau să închid ochii și să nu mă mai gânesc la nimic. Oricum,nici nu îmi mai pasă”, a conchis Bianca pentru WOWbiz.ro.

Ce a spus Daria Radionova despre Bianca Drăgușanu! ”Femeie jalnică”

Pe de altă parte, Daria Radionova, rusoaica despre care se spune că ar fi amanta lui Alex Bodi, a avut o reacție acidă pe internet după ce a aflat că Bianca Drăgușanu ar fi vorbit urât despre ea. Tânăra a publicat pe pagina ei de Instagram un mesaj acid,în care o face praf pe vedeta de pe plaiurile mioritice.

”Am fost calmă până la un moment. Mulți îmi scriu despre asta și aș vrea să vă spun că nu doresc să iau parte la acest circ. Aș vrea să clarific un singur lucru. Părerea acestei femei jalnice e la fel de stupidă și mizerabilă ca ea însăși. Îmi pare rău de ea și de gelozia ei. Nu are nici clasă, nici maniere. După atâtea operații estetice încă mai este nesigură pe ea. Nu am ofensat-o prima și nu sunt motivul divorțului lor așa că nu înțeleg de unde apare toată răutatea asta. Clovn patetic și gelos!”, este mesajul postat de Daria pe adresa ei de socializare. Citeste si: Bianca Drăgușanu, cu sora sa la medic! Ce a pățit Oana

Cine este Daria Radionova? Fata provine dintr-o familie de afaceriști ruși extrem de bogați

Toată lumea se întreabă însă cine este această Daria? Ei bine, tânăra nu este o necunoscută pentru români. În urmă cu șase ani, presa tabloida din Anglia, preluată de întreaga lume, inclusiv cea mioritică, a publicat povestea fetei care locuia într-un penthouse urias din centrul Londrei și se îmbrăca în cele mai scumpe și mai în vogă branduri ale momentului. Provenită dintr-o familie de afaceriști ruși extrem de bogați, Radionova a studiat în Marea Britanie și a lăsat urme pe oriunde s-a dus, datorită comportamentului ei excentric.

Daria Radionova, presupusa amantă a lui Alex Bodi, a șocat Londra! A decorat bolidul cu 2.000.000 de cristale Swarovski

De pildă, acum câțiva ani, Daria Radionova, presupusa amantă a lui Alex Bodi, a șocat Londra! Tânăra și-a dus mașina la atelierul Carsincloaks, unde specialiștii au avut nevoie de 700 de ore pentru a-i îndeplini dorința, aceea, confom căreia, potrivit autoblog.md, pentru a-l decora cu 2.000.000 de cristale Swarovski, a investit o sumă impresionată.

Modelul Aventador LP750-4 SuperVeloce, pe care îl deținea, a fost făcut în 600 de exemplare și avea un motor V12 aspirat de 6.5 litri, care produce 750 de cai putere si un cuplu de 690 Nm. Mașina prinde 100 km/h în doar 2.8 secunde și a costat circa 350.000 euro înainte de a fi „tunată”. În momentul în care a ieșit cu ea pe străzile din Anglia, sute de oamenii s-au adunat în jurnul acesteia pentru a o fotografia, străzile fiind astfel blocate.

Sursă foto Cancan.ro