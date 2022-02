Ruxi Opulenta, dezvăluiri în premieră după ce a câștigat ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Ce va face cu marele premiu: ”Simt că am nevoie de o schimbare”

In articol:

Ruxi Opulenta este câștigătoarea sezonului șapte al competiției fenomen de la Kanal D, ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Vedeta a făcut primele dezvăluiri despre show-ul care i-a schimbat viața și care a adus-o în lumina reflectoarelor. Roxana Erdei a ales să vorbească despre momentul din Marea Finală a emisiunii, unul foarte emoționant dedicat femeilor de la noi din țară.

Ruxi a lăsat puțin comedia deoparte și a sensibilizat publicul, care a susținut-o și a votat-o în număr uriaș în ultima etapă a concursului de stil.

”S-a terminat Bravo, ai stil! după șase luni și am câștigat. E așa o senzație foarte interesantă și ciudată în același timp. Eu am ales să facă oamenii să râdă pe parcursul emisiunii, asta fac. Am zis că în Finală trebuie să înțeleagă oamenii că lăsând comedia la o parte, care e o latură a mea și fac asta ca și ocupație, trăim în viața reală și vreau să vorbim despre viața reală și să învățăm cum să fim fericiți în viața reală. Am vorbit femeilor. Pentru că mă urmaresc foarte multe fete, care nu au încredere în ele, care au un vis și nu știu cum să-l urmeze și am ales să le dau un imbold, curaj”, a spus Ruxi Opulenta, în emisiunea Teo Show.

Ruxi Opulenta [Sursa foto: Captură KANAL D]

Ce va face Ruxi Opulenta cu marele premiu

Roxana Erdei a vorbit și despre marele premiu pe care l-a câștigat la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, menționând și ce vrea să facă cu el.

Ruxi n-a stat prea mult pe gânduri, susținând că are două variante: ori să facă ceva cu hainele din banii respectivi ori să călătorească, pentru că simte nevoia de o schimbare.

Teo Trandafir o citează pe Ruxi: Premiul ăsta nu-i al meu, prin premiul ăsta vreau să vă demonstrez că e ok să ai curaj, să aveți curaj să trăiți tot ceea ce vreți voi, orice talent aveți, orice vă doriți să faceți, nu renunțați. Premiul ăsta e pentru voi și vi-l dedic vouă. Ce-ai vrut să spui prin asta?

Ruxi Opulenta [Sursa foto: Captură KANAL D]

Ruxi Opulenta: Când am zis asta, m-am referit la ideea că un om care-i mai ciudat, care poate nu e normal societății, care nu e ceea ce promovează societatea, poate să reușească dacă alege să creadă în el. Cum am zis, nu mă consider că sunt tiparul de femeie promovată în România, nici ca și comportament, nici ca și limbaj, nici ca aspect fizic și am vrut cumva să înțeleagă și restul fetelor și băieților că atâta timp cât tu muncești, crezi în tine, ești determinat, n-are cum nimeni să-ți ia chestia asta.

Am două variante: ori să fac ceva cu hainele, cu acești bani ori varianta pe care aș prefera-o, este să călătoresc o perioadă, să mă regăsesc, să mă gândesc ce vreau să fac cu viața mea și cu sufletul meu. Mi-ar plăcea să călătoresc, să rămân într-un loc în care mă simt bine sau nu știu, să simt că ăsta e locul meu. Simt că am nevoie de o schimbare. Asta o am de mult în cap, doar că tot timpul am fost cu muncă în România. Momentan, o să fie Europa, multe locuri din Europa.