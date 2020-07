In articol:

Ella de la Puterea dragostei a primit un mesaj secret de la Iancu! În ultima vreme, toată lumea vorbește de o relație ascunsă între Ella și Iancu Sterp. Oamenii au început să bănuiască unele lucruri, atunci când, frumoasa brunetă a vorbit în cadrul emisiunii despre despărțirea lui Iancu Sterp de frumoasa Denisa. Împreună cu Bianca, cele două au discutat despre experiențele ei din trecut cu Iancu și Jador, iar atunci, în mod surprinzător pentru mulți, a și mărturisit că îî pare rău că nu i-a acordat mai mult credit fostului finalist de la Survivor România.

Ella de la Puterea dragostei a primit un mesaj secret de la Iancu! ”A fost respectuos”

”Iancu a fost respectuos, nu l-am văzut să înjure aici. Are și el defecte. Nu știu dacă a înșelat, e și tânăr, are puțin de faimă acum. Orice persoană e diferită”, a comentat Ella, care avea să își exprime și regretul că a ales să se întoarcă la Jador și să renunțe la a face un cuplu serios cu fratele lui Culiță Sterp. „De ce îmi pare rău pentru Iancu? Dacă făceam pașii spre el, eu nu mai sufeream atât de mult după băiatul ăsta. Nu făceam atât de multe greșeli, să am ce regreta. Principalul motiv ăsta a fost. Îmi pare rău...”, a mărturisit Ella.

Ella a vorbit despre Iancu! ”El a fost cel care mi-a scris pe adresele de socializare”

Ella de la Puterea dragostei a primit un mesaj secret de la Iancu! Atacată apoi de fete că ar avea o relație ascunsă cu Iancu, frumoasa femeie a ținut să facă o serie de precizări, pentru ca oamenii să nu creadă lucruri greșite despre ea.”Am auzit atât de multe cuvinte grele și neadevărate la adresa mea, încât, ar trebui să vărs râuri de lacrimi. Încerc totuși să nu mai bag în seamă nimic, să merg mai departe. În ceea ce-l privește pe Iancu, este adevărat,vorbim de două săptămâni. El a fost cel care mi-a scris pe adresele de socializare, însă nu avem nicio legătură amoroasă, cum se insinuează. Suntem prieteni buni, discutăm prietenește. Vom vedea, nu mă mai arunc cu capul înainte în nimic, vreau să am linia mea serioasă, să îmi văd de treabă și, cine știe, într-o bună zi, să am lângă mine bărbatul potrivit”, a declarat Ella, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro în urmă cu ceva vreme.

Ella de la Puterea dragostei a primit un mesaj secret de la Iancu! ”Este adevărat”

Ella de la Puterea dragostei a primit un mesaj secret de la Iancu! Și...totuși, povestea pare mai încurcată decât o prezintă bruneta. Drept dovadă, imediat după finală, într-un live exclusiv pe WOWbiz.ro, Gabriel avea să o dea de gol și să spună că Ella este căutată în continuare de Iancu Sterp!!! ”Este adevărat”, a replicat finalista show-ului, apoi avea să detalieze subiectul. ”Am primit un mesaj de la Iancu chiar înainte de a intra în ultimul act al competiției. A fost drăgut, mi-a urat succes și mi-a spus că m-a susținut și votat! Atât pot să vă spun”, a dezvăluit Ella de la Puterea dragostei la WOWbiz.ro!