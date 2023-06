  S-a aflat acum! Cine sunt părinții logodnicei lui Ianis Hagi! ”Cuscrii” lui Gică Hagi sunt bogați și foarte cunoscuți în Constanța

In articol:

Ianis Hagi a surprins pe toată lumea, ieri, atunci când, prin intermediul adresei de socializare, a anunțat că s-a logodit cu femeia inimii lui, Elena Tănase.

Cine sunt părinții logodnicei lui Ianis Hagi! S-a aflat după ce fotbalistul a prezentat pozele cu el și Elena Tănase

Ianis a postat o serie de imagini din momentul în care a cerut-o de soție pe Elena, la Paris, într-un cadru de vis, chiar lângă Tour Eiffel, la puțin timp după meciul Naționalei noastre de fotbal cu Elveția, din preliminariile EURO 2024!

Fotografiile cu inelul ținut în mână de fotbalist, poza cu emoția tinerei și răspunsul pozitiv au făcut înconjurul presei din România și nu numai, iar informațiile despre relația fiului lui Gică Hagi cu tânăra de 23 de ani au început să se succeadă cu repreziciune.

Imediat s-au aflat detalii despre Elena Tănase! Logodnica lui Ianis a studiat la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, este originară din Constanța și provine dintr-o familie înstărită, tatăl fetei fiind un prosper om de afaceri din orașul natal.

Logodnica lui Ianis Hagi provine dintr-o familie înstărită, tatăl ei fiind un prosper om de afaceri în domeniul agriculturii, cât și în construcții

Concret, Elena Tănase face parte dintr-o familie bogată și foarte cunoscută în Constanța, tatăl ei având în desfășurare mai multe afaceri pe plan local. Jurnaliștii de la cancan.ro au scris că Dimciu-Palavoti Tănase, părintele frumoasei brunete, are business-uri în domeniul agriculturii, cât și în construcții, în consecință este un potent afaceruist.

Mama tinerei se numește Liliana Tănase și are o relație foarte apropiată cu fata sa, Elena, care are și un frate, Dimci Tănase. Acesta din urmă are cu partenera sa de viață un copil, botezat cu mare fast în anul 2019, la un restaurant celebru din stațiunea Mamaia, întregul show fiind prezentat de Cătălin Măruță.

“ Vă mulțumesc, dar nu sunt autorizat să vorbesc despre acest subiect. Vă rog să mă scuzați și să mă înțelegeți. Doar copiii pot vorbi despre asta ”, a declarat Dimiciu Palavoti Tănase, potrivit romaniatv.net, imediat ce s-a anunțat în presă logodna fetei sale cu Ianis Hagi, semn că este o persoană discretă, căreia nu îi place să facă tam-tam pe evenimentele din familie.

Ce spunea Ianis Hagi despre logodnică în urmă cu câteva luni. ” Cred că este cel mai frumos lucru de pe lume să ai o familie”

Ianis Hagi s-a logodit în secret cu Elena Tănase, fata pe care a prezentat-o părinților atunci când a considerat că ea este femeia alături de care își dorește să împartă viața de acum înainte în mod oficial.

„ Relaţia mea îmi place să o am privată, pentru că aşa îmi place să o am zi de zi. Relaţia noastră este atât de frumoasă încât ne bucurăm de ea.

Cred că este cel mai frumos lucru de pe lume să ai o familie. Îţi doreşti ca la un moment dat să ai familie, să te căsătoreşti, să ai copii, să ştii că toată familia depinde de tine. Cu siguranţă îmi voi dori în viitor o familie, dar o iau pas cu pas. Când vine momentul potrivit ştii când e…”, povestea Ianis Hagi, în luna februarie, la Pro Arena. Iar momentul potrivit a venit…la Paris.

Ce a spus Gică Hagi despre logodna fiului său, Ianis, cu Elena Tănase

La scurt timp după ce imaginile de la cererea în căsătorie au fost făcute publice de Ianis Hagi, tatăl său, ”legenda fotbalului românesc”, Gică Hagi, a făcut o serie de declarații interesante. Antrenorul nu-și încape în piele de fericire și este extrem de mândru că băiatul lui a luat o astfel de decizie, aceea de a-și întemeia o familie.

„ Sunt bucuros, fericit. Bravo lui că își asumă, e responsabil. Știe ce face în viață. Eu sunt foarte liniștit ca părinte. Nu, doar ce s-a întâmplat. Ne-au spus, le-am zis să se împace, să țină unul la celălalt și să meargă împreună pentru că împreună sunt puternici.

Sunt foarte fericit. Mă bucur că Ianis crește și eu mă bucur pentru decizia lui ”, a spus Gheorghe Hagi, potrivit digisport.ro.

Sursa foto Instagram Ianis Hagi