S-a aflat adevăratul motiv pentru care Sorin Bontea nu a mers la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley. Juratul a explicat de ce nu a onorat invitația mirilor: "Da, eu, marele absent"

In articol:

Gina Pistol și Smiley au avut parte de o nuntă grandioasă, cu sute de invitați, iar evenimentul nu a fost unul ușor de organizat, dat fiind faptul că cei doi miri au foarte mulți prieteni.

La petrecere și-au făcut apariția nume grele din showbiz, atâta artiști, cât și vedete cu care proaspeții însurăței au colaborat, de-a lungul vremii, în plan profesional. Toată lumea a sesizat, însă, lipsa unei persoane. Este vorba despre Sorin Bontea, care nu a reușit să le fie alături Ginei Pistol și lui Smiley , în cea mai importantă zi din viața lor. Absența acestuia a stârnit un val de reacții, iar juratul s-a văzut nevoit, într-un final, să explice ce s-a întâmplat, de fapt, și de ce nu a putut ajunge la nuntă.

Citește și: Tradiția pe care Gina Pistol a omis-o în ziua nunții sale, deși și-a dorit să o bifeze. De ce nu a mai apucat vedeta să își țină promisiunea?

Motivul pentru care Sorin Bontea nu a ajuns la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley. Toată lumea s-a întrebat de ce a ratat evenimentul: "Da, eu marele absent"

După un lung șir de speculații cu privire la motivul pentru care a lipsit de la nunta colegei sale de emisiune, Gina Pistol, Sorin Bontea a decis să dea cărțile pe față și să dezvăluie de ce nu i-a însoțit pe Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu la eveniment. Deși nu a vrut să comenteze prea mult pe seama acestui subiect, juratul a explicat că s-a confruntat cu probleme personale, care s-au ivit din senin.

Sorin Bontea [Sursa foto: Instagram]

Citește și: "Ai fost la petrecerea lui Smiley" Ce a apărut pe contul Laurei Cosoi, după ce Gina și Smiley s-au căsătorit. Imaginile care au creat confuzie printre fani

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

De asemenea, a ținut să menționeze că i-ar fi plăcut să le fie alături mirilor, însă situația a fost de așa natură, încât nu s-a putut face nimic în acest sens: "Da, eu, marele absent? N-am ce să comentez, nu aș vrea să comentez nimic. Bineînțeles că am fost invitat. Am avut un motiv personal pentru care nu am fost. Mi-ar fi plăcut să merg, dar n-am avut ce să fac. Mai sunt și probleme, fără să le iei în calcul, apar", a declarat Sorin Bontea, pentru fanatik.ro.

Smiley și Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au mers la nuntă însoțiți de partenerele lor

Dacă Sorin Bontea nu a putut onora invitația Ginei Pistol și a lui Smiley, de a participa la nunta lor, în cazul colegilor lui lucrurile au stat diferit. Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu au mers la eveniment, nu singuri, ci însoțiți de partenere.

Citește și: VIDEO| "Am trăit să o văd și pe asta" Momentul care a stârnit un val de reacții, la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley. Luis Gabriel i-a lăsat mască pe miri, când și-a început programul artistic. Imaginile au devenit virale

Cei doi jurați s-au distrat pe cinste, iar dovada o reprezintă chiar imaginile publicate în mediul online: "O nuntă superbă, dar noua freza a lui @chefflorindumitrescu, spectaculoasă", a fost mesajul transmis de Cătălin Scărlătescu, în mediul online.

Citeste si: „L-am iubit foarte mult, cu toată umilința pe care mi-a dat-o.” Vica Blochina a spus adevărul despre relația pe care a avut-o cu Victor Pițurcă- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 30 mai 2023. Ce sfânt este prăznuit marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: „Fetița Zurli mi-a adus vindecare”. Actrița Vero Căliman a rămas fără tată la 7 ani, însă suferința nu o împiedică se le aducă celor mici zâmbetul pe buze- radioimpuls.ro

View this post on Instagram A post shared by Catalin Scarlatescu (@chef_catalin_scarlatescu)

"Sā vă fie aşa cum vă doriți, Andrei şi Gina! Noi vă susținem şi ne bucurăm pentru voi! Casă de piatră!", a scris și Florin Dumitrescu pe rețelele de socializare, în dreptul unei fotografii cu proaspeții însurăței.

View this post on Instagram A post shared by Florin Dumitrescu (@chefflorindumitrescu)