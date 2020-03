Cunoscuta prezentatoare tv Cristina Țopescu (59 de ani) a fost găsită fără suflare pe 12 ianuarie, în casa sa din Otopeni, după ce o vecină a sunat la poliție pentru că nu o mai văzuse de trei săptămâni. Fata celebrului comentator sportiv Cristian Țopescu a murit vegheată de o căţeluşă împuşcată, după cum a dezvăluit Florin Petruţ, unul din amicii apropiaţi ai Cristinei. Florin a reacţionat după o postare a Sandei Nicola. ”Discuția despre dacă a căutat-o sau nu cineva în ultimele săptămâni este pur și simplu o tâmpenie. Dacă un om pe care tu îl știai în putere nu îți răspunde la telefon de Revelion, te gândești că e mort sau mai degrabă că e undeva cu gălăgie și nu aude telefonul? Zău că nu are sens să alunecăm pe panta asta. Cristina a fost iubită. PUNCT. De ce trăia singură, asta nu e treaba niciunuia dintre noi. OK?”, a scris prezentatoarea de televiziune, şi ea o amică de-a Cristinei.

Citeste si: A colaborat soţia lui Cristian Ţopescu cu Securitatea? Christel a avut numele conspirativ de “Laura” şi şi-a supravegheat colegii de facultate!

”A murit vegheată de Șiba, cățelușa cu 11 alice în ea, pe care Cristina a salvat-o. Șiba și-a dat ultima suflare lângă Cristina. Era un om foarte sensibil, blând. Uneori, vorbeam până în zori. Nu era singură ea ca om, nu din cauza ei. Era singurătatea unui om care nu are o familie și e absolut normal. Era un om iubit, nu aveai cum să nu o placi! Nu a mai răspuns la mesaje din 26 decembrie. Mulți ne-am gândit că are o perioadă în care vrea să fie singură, că e afectată de ceea ce se întâmplă cu animalele în aceste zile. Ultimul mesaj i l-am dat de Revelion și nu am primit niciun răspuns”, a explicat apoi Florin.

Vineri, 20 decembrie 2019, în ultima ei zi petrecută la Ministerul Sănătății, unde era consilier personal al unui secretar de stat, Cristina Țopescu a vorbit cel puțin trei ore cu două prietene care lucrau în sistemul de sănătate, una din provincie, iar celalaltă din Capitală.ne-a declarat una dintre orietenele cu care Cristina Țopescu și-a petrecut ultima ei zi în minister.