S-a aflat! Ce face Ionuț Belei, câștigătorul „Chefi la cuțite” 2020, cu premiul de 30.000 de euro. Este pus pe cheltuit

Ionuț Belei este marele câștigător al sezonului 8 „Chefi la cuțite” 2020. Pe lângă titlul de cel mai bun bucătar din România, tânărul a încasat din partea postului Antena 1 un cec în valoare de 30.000 de euro.

Ce face Ionuț Belei, câștigătorul „Chefi la cuțite” 2020, cu premiul de 30.000 de euro

In articol:

Ionuț Belei s-a întors acasă mai bogat cu 30 de mii de euro, însă nu are de gând să țină banii sub saltea. Tânărul vrea să investească premiul cel mare în cariera sa de bucătar.

Citeste si: Ionuț Belei, câștigătorul sezonului 8 „Chefi la cuțite”, apariție la bustul gol. Ce trup ascunde sub tunică bucătarul FOTO

Astfel, cu puțin timp în urmă, Ionuț Belei a declarat într-un interviu pentru Observator că dorește să facă un curs de bucătărie, dar să-și deschisă și propriul restaurant. „Doresc să mai învăț, să mai am parte de experiențe frumoase și să fac un curs de bucătărie și, de ce nu, pe viitor voi demara un proiect în care voi găti în restaurantul meu”, a spus Ionuț Belei pentru Observator.

Citeste si: Meghan Markle şi prinţul Harry se îmbogăţesc văzând cu ochii. Succesul ducilor deranjează - evz.ro

Citeste si: Prezentatorul Charlie Mott a murit. Cum a fost găsit de prieteni în baie - bzi.ro

Ionuț Belei, câștigătorul „Chefi la cuțite” 2020

Ionuț Belei a reușit să câștige titlul de cel mai bun bucătar din România. El a mărturisit că nu ar fi reușit această performanță fără Sorin Bontea și fără colegii care l-au ajutat în marea finală.

„Nu știu ce să zic, e cel mai tare premiu din viața mea. E fenomenal, e cel mai tare lucru care mi s-a întâmplat în viață. Chef Sorin îți mulțumesc din suflet și din inimă că m-ai ales în echipa ta. Amândoi suntem câștigătorii sezonului 8 și întreaga echipă cu care am lucrat astăzi. Noi toți suntem câștigători, nu sunt doar eu, fără ei nu făceam nimic”, a spus Ionuț Belei în finala Chefi la cuțite.

Citeste si: Cum arată iubita lui Ionuț Belei, câștigătorul sezonului 8 „Chefi la Cuțite” 2020. Cei doi au planuri mărețe VIDEO

Ionuț Belei i-a transmis un mesaj și pe rețelele de socializare lui Sorin Bontea, în care îi mulțumeșt pentru șansa pe care i-a dat-o și pentru încrederea acordată. „Vă mulțumesc din inimă tuturor! În primul rând Chef Sorin Bontea doresc să vă spun că mă înclin în fața dumneavoastră și vă mulțumesc că mi-ați dat șansa să fiu în această competiție și să demonstrez că nu v-ați înșelat!”, scria Ionuț Belei pe Instagram, în urmă cu câteva zile.

SURSE: Observator