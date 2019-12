Nici nu se crapase de ziua cand o masina suspecta - cu parbrizul spart - le-a atras atentia politistilor, pe un bulevard principal din Navodari. In intersectie, oamenii legii au vrut sa-l traga pe dreapta pe sofer, insa barbatul a demarat in tromba.

Dupa o urmarire cu girofarul prin intregul oras, soferul cu prietenii sai au condus spre localitatea Corbu, pana la trecerea de cale ferata.

Fugarul a incercat sa depaseasca in viteza calea ferata, insa ghinionul lui a fost ca in acel moment venea trenul, barbatul a intors masina si s a indreptat glont catre politisti, iar acestia au tras mai multe focuri de arma in directia autoturismului.

In ciuda valului de gloante, suspectii au reusit sa fuga. Intre cei trei indivizi, insa, unul a fost gasit de oamenii legii aproape mort, pe bancheta din spate a masinii abandonate. Fusese atins, se pare, in zona capului de rafalele de gloante ale politistilor. Este vorba despre un tanar de 31 de ani, casatorit si tata a trei copii.

Citeste si: Imagini tulburătoare cu femeia care nu a mai mâncat de 5 ani! A ajuns să cântărească numai 35 de kg

Bogdan Obada, director medical Spitalul Județean Constanța: A venit in stare foarte grava pe neurochirurgie. Este intubat si cu pronostic foarte rezervat.

Proprietarul de drept al mașinii a fost identificat la scurt timp de oamenii legii. Acesta a fost dus la audieri acolo unde a fost depistat cu o alcoolemie de 0.58 miligrame alcool in aerul pur expirat. Omul sustine, insa, în fața polițiștilor că nu el a fost la volan și că autoturismul i-a fost furat.

Momentan, procurorii au deschis un dosar de cercetare penala. Ancheta ii vizeaza si pe politistii implicati in caz iar superiorii trebuie sa decida daca focurile de arma pe care le-au tras in autoturism au fost, intr-adevar, justificate.