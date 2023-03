S-a aflat cine îi va lua locul Ginei Pistol, după ce blondina a decis să se retragă din rolul de prezentatoare! Cei trei chefi au primit-o cu brațele deschise în echipă

In articol:

Gina Pistol se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care au privit-o mereu cu sufletul la gură atunci când apărea pe micile ecrane.

Însă, cu toate acestea, din nefericire pentru admiratorii ei, blondina și-a anunțat retragerea din televiziune în urmă cu câteva săptămâni, mai precis din emisiunea culinară pe care o prezenta. Abia recent s-a aflat cine o va înlocui pe aceasta.

De precizat este că cel ce a făcut anunțul legat de acest aspect a fost chiar primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, care a dorit să le transmită internauților că filmările pentru noul sezon al emisiunii culinare s-au filmat într-o clădire administrată de el. Fanii show-ului s-au bucurat la maxim să o vadă alături de cei trei chefi chiar pe Irina Fodor.

„Dar nu v-am spus cine ne-a vizitat săptămâna ce tocmai se încheie.De fapt, mai mult decât vizitat, fiindcă #HalaLaminor din Sectorul 3 a fost gazda unor filmări.

Această clădire absolut superbă, monument istoric și un reper pentru arhitectura industrială a României, pe care am reușit să o salvăm de la paragină, s-a dovedit decorul perfect pentru acest show și, vă spun sincer, abia aștept să vedem ce a ieșit.

Le-am povestit gazdelor emisiunii despre clădire, e drept au și avut multe întrebări fiindcă au fost cu toții încântați de ce au găsit aici și mă bucur tare mult că, iată, tot mai mulți oameni află despre această bijuterie din sectorul nostru.”, a scris Robert Negoiță, pe pagina personală de Facebook.

Mesajul transmis de Gina Pistol, atunci când a anunțat că se retrage din televiziune

În urmă cu doar câteva săptămâni, Gina Pistol i-a întristat pe fani cu un anunț la care puțini dintre aceștia se așteptau, mai precis că se retrage din televiziune.

Bineînțeles că blondina a venit și cu o explicație pentru alegerea sa, spunându-le internauților că își dorește să petreacă mai mult timp alături de familia sa, în special alături de fiica ei, Josephine.

” Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață.În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator(...), mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea(...) și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de(...) și 3 de(...). Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume.

Simpaticilor, aventura mea, continua!

Momentan alături de cel mai important om din viata mea, Josephine, și în viitor alături și de voi! Să ne revedem cu bine la tv.

Până atunci sunt aici. Nu foarte des, dar atât de des cat pot!

Vă pup, Gina.", a declarat Gina Pistol, pe pagina personală de Instagram.