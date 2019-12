Dispariția Anei Maria, tânăra de doar 19 ani, care a murit după ce a devenit mămică, a ridicat tot mai multe semne de întrebare.

În urma autopsiei efectuate, medicii au ajuns la un nou verdict, după ce inițial s-a vorbit de septicemie în cazul morții ei, cauzată de o bucată de placentă care a rămas în uterul ei.

Ana Maria a murit în urma unei hemoragii puternice

Astfel, rezultatele autopsiei a concluzionat că tânăra mămică a avut parte de o hemoragie post-partum, din cauza unor modificări la nivel uterin.

“In rezultat apare faptul ca moartea Anei-Maria a avut ca punct de plecare modificari la nivel uterin. Este vorba de o hemoragie post-partum, printr-o subinvolutie de situs placentar. Trebuia cineva sa ii spuna ca trebuie sa vina la control, dupa nastere. Ideea este ca, in momentul in care a ajuns la spital cu starea pe care a avut-o, ar fi trebuit in primul rand sa se faca un examen ginecologic si dupa aceea sa o trimita in alte parti.

Starea ei a fost rezultatul unei complicatii post partum. Ea dupa nastere a plecat bine, acasa. Evenimentul a avut loc la trei saptamani dupa momentul nasterii. In foaia de la maternitate apare scris ca medicii au observat ca face o hemoragie, au facut control manual al cavitatii uterine, au scos cheagurile si resturi placentare, dupa care au facut si un chiuretaj al cavitatii, au pus oxiton ca sa accelereze contractia uterina in vederea hemostazei, iar dupa cateva zile femeia a plecat bine, acasa. Insa, se pare ca, in perioada urmatoare lauza nu a urmarit sau a ignorat niste semne.

, a declarat medicul legist, Gina Ilie, pentru infobraila.