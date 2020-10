Brigitte este cunoscută de publicul larg ca fiind o fire vulcanică, dar extrem de sinceră. Într-o discuție pe care a purtat-o cu actualul său soț, Florin Pastramă, bruneta a recunoscut de ce s-a despărțit de fapt de Ilie Năstase. Brigitte şi tenismanul s-au despărţit cu scandal şi certuri cauzate de frustrări şi dezamăgiri.

În cadrul reality show-ului pe care îl are, Brigitte i s-a confesat actualului său soț și a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața sa. Frumoasa bănăţeancă a izbucnit în lacrimi în momentul în care și-a adus aminte de trecutul cu celebrul tenismen și a declarat faptul că Ilie Năstase s-a purtat foarte urât cu ea.Totodată a explicat faptul că diferența de vârstă nu a contat niciodată pentru ea, deoarece l-a iubit extrem de mult pe fostul său soţ.

”S-a purtat urât cu mine și mi-a făcut ce mi-a făcut. De aia mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Eu nu am văzut diferența de vârstă. Eu m-am îndrăgostit de el. Pentru mine a fost ca un zeu, după bătăile pe care mi le dădea Ovidiu. Ilie a pierdut în fața mea pentru că m-a înșelat și nu a fost corect cu mine”, a declarat Brigitte plângând.

Brigitte a declarat că i-a trecut prin gând să se răzbune pe Ilie pentru faptul că o înşelase, dar nu a făcut acest lucru, tot sperând că lucrurile între ei se pot îndrepta.

”Și am vrut să mă răzbun. Iar eu de aia m-am purtat urât cu el. Nu există compromis. Eu puteam să fiu fericită și să am totul, dar eu am lăsat totul pentru că nu am vrut să fie compromis. Am știut că e așa, dar am crezut că se va schimba pentru mine și se va pocăi pentru mine”, a mai spus bruneta.

