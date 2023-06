S-a aflat motivul pentru care Simona Gherghe a renunțat la emisiunea pe care o modera: „Cumva ăsta a fost pretextul”. A fost înlocuită de Mirela Vaida la acea vreme

In articol:

Simona Gherghe activează de 20 de ani în domeniul jurnalismului și este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune din țara noastră. Și în viața personală este foarte fericită, căci îi are alături pe soțul ei, Răzvan și pe cei doi copii ai lor, Ana și Vlad.

Vedeta a moderat o emisiune foarte urmărită timp de 9 ani, însă a renunțat la format după ce a rămas însărcinată. Recent, prezentatoarea a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a fost înlocuită de Mirela Vaida la cârma emisiunii.

Simona Gherghe a explicat că, după 9 ani în care a moderat emisiunea care a devenit, cu timpul, una socială, a obosit și a decis să renunțe la televiziune pentru scurt timp. Deși atunci când și-a anunțat retragerea a invocat faptul că era însărcinată, moderatoarea a recunoscut că, de fapt, formatul era unul foarte solicitant, iar ea nu a mai rezistat. În schimb, în locul ei a venit Mirela Vaida, care moderează și în prezent această emisiune.

„Cumva ăsta a fost pretextul, faptul că am rămas însărcinată. Însă obosisem la emisiune. E un format foarte solicitant şi atunci am simţit că am dat tot ce se putea în povestea aia. Şi nu-mi place să fac lucrurile cu jumătăţi de măsură, iar în momentul în care l-am născut pe Vlad am avut o întâlnire cu conducerea şi le-am explicat că asta a fost, atât am putut să duc”,

a declarat Simona Gherghe pentru OK!Magazine

Simona Gherghe prezintă acum o emisiune matrimonială

După ce a renunțat la emisiunea care a făcut-o extrem de cunoscută, Simona Gherghe a avut o perioadă în care nu a mai apărut în lumina reflectoarelor și s-a ocupat exclusiv de copiii ei. Când s-a simțit pregătită să se întoarcă în fața telespectatorilor, prezentatoarea TV a primit o ofertă pe care nu a putut să o refuze. Astfel, Simona Gherghe a ajuns să prezinte acum o emisiune matrimonială care se bucură de un mare succes.

„Ei m-au înţeles şi mi-au lăsat acest respiro şi în momentul în care am simţit că sunt pregătită să mă întorc, mi-au făcut această ofertă de a reveni în platou. Am cântărit bine propunerea şi am acceptat-o. Nu cred că se aşteptau puţini să mă întorc, pentru că asta este profesia mea, asta ştiu eu să fac cel mai bine şi cel mai bine mă simt într-un platou de televiziune, vorbind cu oamenii”, a mai povestit Simona Gherghe.