Livian de la Puterea Dragostei

Livian a făcut primele declarații despre situația de la momentul actual, întoarcerea lui în casa Puterea Dragostei. Mai mult, fostul concurent a declarat faptul că el, de fapt, nu s-ar întoarce pentru Mona așa cum declarat tatăl lui, Nelson Mondialu.

Livian nu se întoarce pentru Mona

Deși tatăl lui Livian a declarat zilele trecute că acesta se va întoarce în casă pentru Mona, fostul concurent vine și contrazice această afirmație. Livian a declarat faptul că a urmărit fetele până la momentul actual și că doar una dintre ele i-ar fi atras atenția. Se pare că, de fapt, fostul concurent nu s-ar întoarce pentru Mona, ci pentru Mariana.

"Nu stiu de unde a scos informatia asta ca m-as duce pentru Mona. Am vazut ca a avut relatia cu George. M-a deranjat la ea ca i a ascuns ceva lui George. Am urmarit putin, fetele mi se par ok. Cea mai interesanta mi se pare fata din Moldova. Mariana. Mi s-a parut la locul ei, interesanta. Nu pot sa zic daca este potrivita pentru mine", a spus Livian.

Livian, fostul câștigător de la Puterea Dragostei

Livian se întoarce la Puterea Dragostei

După ce în marea finală de la Puterea Dragostei, Livian a vorbit despre faptul că își dorește să se reîntoarcă la un moment dat în emisiune. Deși atunci totul părea o glumă, acum, lucrurile pare foarte serioase. Bărbatul are de gând să întoarcă la Puterea Dragostei pentru a-și găsi jumătatea.

"Hai că vă spun pe față. Intru iar în emisiune, dar acum, întrebarea e pentru ce fată intru în emisiune? Și aici vreau să vă gândiți voi și să îmi dați voi răspunsul. Pentru care fată credeți că oconașul s-a întors în Turcia, a bătut atâta drum din București până în Turcia?", a dezvăluit Livian într-un vlog postat pe canalul lui de Youtube.