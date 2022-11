S-a aflat salariul astronomic pe care îl va primi Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită. Toate detaliile contractului

In articol:

Cristiano Ronaldo nu duce lipsă de oferte nici la 37 de ani. Proaspăt despărţit de Manchester United, starul portughez este asaltat cu propuneri. Cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar vine din Arabia Saudită, de la Al-Nassr.

Ofertă astronomică de la Al-Nassr pentru Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo s-a despărţit cu scandal de Manchester United, după un an şi jumătate în care a jucat pe Old Trafford, în a doua sa aventură la clubul englez. Acum, căpitanul Portugaliei joacă alături de echipa sa naţională la Cupa Mondială, dar agentul său, Jorge Mendes, are multă treabă. Trebuie să îi găsească lui Cristiano o nouă echipă, pentru că nici prin cap nu îi trece să se retragă, la 37 de ani.

Deja sunt mai multe echipe care şi-au manifestat interesul pentru Ronaldo, printre ele numărându-se Chelsea, Bayern, dar şi Sporting Lisabona, echipa care l-a format. Totuşi, cea mai insistentă formaţie este Al Nassr, care îl atrage pe Cristiano în Arabia Saudită cu un contract fabulos.

Jurnaliştii de la CBS Sports notează că saudiţii i-au pregătit lui Ronaldo un contract pe trei ani, în care va câştiga 216 milioane de euro, dar suma poate creşte, în funcţie de performanţe. Acesta ar fi unul dintre cele mai mari contracte din istoria fotbalului, dacă Ronaldo va accepta propunerea saudiţilor.

Mai mult ca sigur, starul portughez va lua o decizie după ce Portugalia îşi va încheia aventura de la Cupa Mondială.

La câţi bani a renunţat Ronaldo pentru a pleca de la Manchester United

Cristiano Ronaldo şi-a dorit atât de mult să o părăsească pe Manchester United, încât a renunţat la o sumă imensă. Portughezul şi-a desfiinţat şefii şi antrenorul într-un interviu exploziv acordat lui Piers Morgan, iar la scurt timp, Manchester United a anunţat că Ronaldo şi-a reziliat contractul pe cale amiabilă. Înţelegerea sa cu "diavolii" expira în vara anului viitor, iar Ronaldo mai avea de încasat 18,5 milioane de euro până la finalul contractului, bani la care a renunţat fără să stea pe gânduri.

Cristiano Ronaldo a evoluat în cariera sa la Sporting Lisabona, Manchester United, Real Madrid, Juventus şi din nou Manchester United. A cucerit 30 de trofee cu echipele de club, printre care cinci trofee Champions League.