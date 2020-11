S-a gândit vreodată Teo Trandafir la Mircea Badea ca la un posibil iubit? Relația specială care-i leagă pe cei doi, dezvăluită în fața lui Denise Rifai VIDEO

In articol:

Relaţia specială dintre Mircea Badea şi Teo Trandafir este cunoscută de toată lumea. Cei doi au fost colegi pe vremea când abia începeau cariera in televiziune. Pe cei doi îi leagă de atunci o prietenie deosebită, din care, din când în când, fie Teo, fie Mircea, fac dezvăluiri emoţionante.

Invitată în emisiunea lui Denise Rifai, Teo Trandafir a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată la Mircea Badea ca la un posibil iubit.

”Niciodată. Era diferență și foarte mare de vârstă între noi. Mircea era minor când l-am cunoscut", a spus Teo Trandafir.

Teo Trandafir, invitata la emisiunea ”40 de intrebari cu Denise Rifai”

Teo Trandafir, dezvaluiri emotionante despre Mircea Badea "M-a ajutat inainte să trebuiască"

Cei doi au fost colegi câţiva ani, dar au rămas prieteni pe viața. Tot la "40 de intrebări cu Denise Rifai", Teo Trandafir a făcut o dezvăluire emoţionantă despre Mircea Badea.

”O să spun asta, deși sunt convinsă că nu o să-i placă. Pe mine m-a ajutat Mircea de fiecare data când am avut nevoie de ceva. Mircea a fost lângă mine, a fost suportul meu, material și moral. M-a făcut să simt că nu sunt singură niciodata. L-am chemat "in cap" și a venit. Am crezut că era o iluzie, dar el era acolo. A trebuit să-l fugăresc ca să-i dau banii inapoi pentru că el probabil că mi i-ar fi oferit de tot. Și nu era o chestiune care să se fi intâmplat o data, se intâmpla periodic pentru că eu trebuia să-mi plătesc facturile lună de lună. Cum mi-ar fi stat mie să-i dau telefon vreodată lui Mircea? Ar fi fost ingrozitor de umilitor. El a pășit inaintea nevoilor mele și îmi dadea câte un telefon și mă intreba așa, asta era codul ”Barnos, ai nevoie de bani?”. Ca să nu cumva să mă jignească și nu cumva să trebuiască vreodată ca eu să ridic ochii și să spun ”te rog frumos, ajuta-mă". M-a ajutat inainte să trebuiască. Și pentru asta, eu nu o să-l "iert" niciodată. Pentru că nimeni nu a mai făcut asta, in afară de (n.red. Adrian Sârbu) pentru mine, pentru că a făcut-o cu o delicatețe pe care i-o admir și pentru că de fiecare data când incerc să-i mulțumesc, îmi vine să plâng", a marturisit Teo Trandafir in emisiunea "40 de intrebari cu Denise Rifai".