"S-a întâmplat la antrenament". Momente grele pentru Bogdan Mocanu, cu doar o lună înainte de lupta în cușcă | EXCLUSIV

Bogdan Mocanu s-a ales cu un ochi umflat, iar fanii din mediul online au reacționat imediat atunci când au văzut ce a pățit vedeta.

Celebrul prezentator se confruntă cu o problemă de sănătate, însă este optimist și știe bine că totul se va rezolva.

Bogdan Mocanu a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre probleme cu care se confruntă în prezent și ne-a dezvăluit inclusiv ce trucuri băbești i-au recomandat fanii. Artistul s-a ales cu un ochi umflat și este convins că a luat o bacterie sau că a intrat acolo un corp străin, cel mai probabil în timpul antrenamentelor.

De ce a apărut Bogdan Mocanu cu ochiul umflat în mediul online

Sincer așa cum ne-a obișnuit, Bogdan Mocanu ne-a dezvăluit în exclusivitate ce s-a întâmplat și de ce a apărut cu ochiul umflat în mediul online.

"S-ar putea să îmi fi intrat ceva în ochi în timpul antrenamentului, ori un microb ori poate altceva și de acolo mi se trage. Cred că am un fel de ulcior cum se spunea înainte. Urmează să merg și la medic", ne-a dezvăluit Bogdan Mocanu.

Deși are o problemă la ochi, vedeta nu a lipsit de la antrenamente. Bogdan Mocanu se pregătește intens pentru momentul în care va intra în cușcă în Gala RXF.

Deși spune că s-a simțit la antrenament că nu este în formă maximă, prezentatorul WOWnews este sigur că își va reveni foarte repede.

"Aseară am fost la primul antrenament cu ochiul accidentat și s-a simțit acolo, dar sunt sigur că o să îmi treacă extrem de repede", a mai explicat Bogdan Mocanu.

Ce sfaturi a primit Bogdan Mocanu de la fanii din online

Imediat ce au aflat de problema artistului, fanii din mediul online au venit cu o serie de sfaturi pentru Bogdan Mocanu. Leacurile băbești nu au lipsit din listă, însă vedeta știe bine că cel mai important este să consulte un medic.

Vedeta le-a dezvăluit pe story ce s-a întâmplat, iar la scurt timp au început să scurgă mesajele cu recomandări și ce ar putea face Bogdan, tocmai pentru a stopa problemele apărute la ochi.

"Eu mereu când pățesc ceva mă consult cu fanii mei și nu a fost nici măcar o dată în care să nu primesc niște răspunsuri care să aibă leacuri băbești. Doamne ferește ce leacuri îmi spun ei uneori, nu cred că le-aș încerca oricât de disperat aș fi", a mărturisit el.

Bogdan Mocanu, pregătit să intre în cușcă

Vedeta WOWnews se pregătește intens pentru momentul în care va intra în cușca RXF. Bogdan Mocanu nu ratează niciun antrenament și mărturisește că are emoții, fiind normale înaintea unui eveniment așa mare.

"Nu am ratat niciun antrenament, văd progrese de la un antrenament la altul, eu sunt sigur că o să fie bine. Am emoții, dar nu că o să pierd. Am emoții pentru că așa e normal", a dezvăluit Bogdan Mocanu.

