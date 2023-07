S-a iubit cu Cristiano Ronaldo și a povestit tot! Cine este actrița care l-a adus în casa ei pe superstarul portughez. ”Părea că se bucură de show”

In articol:

Cristiano Ronaldo a avut parte, de-a lungul anilor, de femei numai una și una. Într-un top de prezențe feminine, superstarul portughez se poate lăuda cu nume celebre, precum topmodelul internațional Irina Shayk, actrița de la Bollywood Bipasha Basu sau Imogen Thomas, un fotomodel din Marea Britanie.

Gemma Atkinson s-a iubit cu Cristiano Ronaldo în prima lui perioadă la Manchester United

Una dintre femeile care l-au marcat pe Cristiano Ronaldo a fost însă Gemma Atkinson, actriță și model cunoscut în Anglia, acum în vârstă de 37 de ani!

Un adevărat Don Juan în perioada de început a carierei sale, starul lusitan s-a îndrăgosti lulea de superba blondină, râvnită și ea la acea vreme de mai mulți bărbați cunoscuți, mai ales din lumea fotbalului! El evolua la Manchester United, deja era un jucător de top, și avea lumea la picioare. Ea părea ingenuă, și era exact genul de persoană cu care Cristiano și-ar fi dorit mai mult decât o simplă aventură.

Gemma Atkinson a povestit ce s-a întâmplat în prima ei seară cu Ronaldo. ”A m băut niște ceai și ne-am uitat la un show TV ”

Cristiano Ronaldo a întâlnit-o pe Gemma în 2007. El nu a vorbit prea multe despre relația cu actrița britanică, a respectat practic ce a fost între ei. În schimb, femeia avea să dezvăluie cum a fost idila cu atacantul „diavolilor roșii”, e adevărat după 15 ani de la legătura lor amoroasă.

Gemma a povestit în The Sun că fotbalistul, desi ar fi putut să meargă în club cu ea și să facă orgii, așa cu, se întâmpla în alte cazuri cu jucători mai puțin cunoscuți decât Ronaldo, acesta a preferat, în prima lot seara, să o viziteze acasă și să se comporte ca un îndrăgostit care se bucură de lucruri mărunte.

„Am mers la mine acasă, am băut niște ceai și ne-am uitat la un show TV. Sincer! Nu știu dacă încă se uită la Only Fools And Horses, dar părea că se bucură de show. Când ne-am despărțit am primit extrem de mulți bani pentru a vorbi despre el, dar nu mi-am dorit să fac asta”, a spus Gemma conform publicației menționate anterior.

Cristiano Ronaldo este,acum, într-o relație cu Georgina Rodriguez! ”A fost o dragoste la prima vedere”

În prezent, Cristiano Ronaldo se află într-o relație cu Georgina Rodriguez, alături de care are doi copii. Pe argentiniancă a cunoscut-o, întâmplător, în Spania, la un boutique de haine a unei case de modă celebre, unde ea era vânzătoare!

”A fost o dragoste la prima vedere. Nu îmi venea să cred că îl vedeam pe Cristiano în fața mea, de aceea, am și simțit, probabil, fluturi în stomac. M-am îndrăgostit pe loc, și el la fel”, avea să povestească Georgina în serialul de pe Netflix în care le-a prezentat tuturor viața ei alături de CR7.