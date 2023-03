S-a știut chiar din ziua nunții că Oana Matache și Răzvan Miheț vor divorța! Carmen Harra dezvăluie motivul real pentru care mariajul le-a fost "blestemat": "Oana pornește cu piciorul stâng în căsătoria cu Răzvan" | EXCLUSIV

In articol:

De când Oana Matache a făcut publică relația pe care o are cu Radu Siffredi, atât sora Deliei cât și noul ei iubit s-au ales cu o mulțime de critici în mediul online.

De ce s-a destrămat, de fapt, mariajul Oanei Matache cu Răzvan Miheț?

Foarte multe persoane sunt nemulțumite de noua alegere a Oanei și mulți români cred că legătura lor amoroasă nu este menită să dureze. Pe marginea acestui subiect a vorbit deschis și Carmen Harra, cea mai celebră clarvăzătoare din România, care a explicat cât se poate de obiectiv de ce, în opinia ei, decizia Oanei de a începe o nouă relație înainte de a divorța de fostul partener ar putea să nu îi fie favorabilă pe termen lung. Mai mult decât atât, am aflat și de ce au ajuns să se despartă. Se pare că totul era aranjat de Univers.

Carmen Harra a dezvăluit un detaliu despre căsnicia Oanei Matache cu Răzvan Miheț, despre care nimeni nu știa. Se pare că tot tăul a pornit de la ziua care a fost aleasă pentru nuntă.

Energiile nu erau unele favorabile, așa că s-a ajuns la divorț.

"Când ne considerăm data de căsătorie este important să ne gândim energetic. Codificarea aia ne ajută sau nu? Oana pornește cu piciorul stâng în căsătoria cu Răzvan. Căsătoria făcută pe momentul ăla energetic spune clar că aici poate să dureze 7 ani, 12 ani și pe urmă se încheie. Ea din start, neștiind lucrurile astea...Căsătoria ei nu a fost pe termen lung, ci de termen scurt. Acest 28 mai 2017 nu i-a fost deloc favorabil Oanei, dar absolut deloc. Dacă noi am creat un precedent, de exemplu un divorț, există posibilitatea și a celui de-al doilea. Pericolul pe care Oana îl creează este al celui de-al doilea divorț în cazul unei căsătorii cu acest Radu. Pornim cu Radu, dar nu știu câți ani, poate nu mai mult de 3, poate 7, dar nu e de bătaie lungă. Mă întreb dacă își ajunge să se căsătorească cu el.", a explicat Carmen Harra.

Oana Matache, prima reacție după ce ea și noul ei iubit, Radu Siffredi, au intrat în vizorul internauților

Oana Matache și Radu Siffredi au fost ținta criticilor dure venite din partea internauților imediat după ce mama tinerei a dezvăluit public că nu este de acord cu noua relație a fiicei sale. Scandalul a luat proporții din ce în ce mai mari în momentul în care noul său iubit a fost acuzat inclusiv că reprezintă un pericol pentru cei doi copii, motiv pentru care, la acel moment, Oana Matache a decis să ia atitudine.

„M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu l-am început eu to begin with), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez. Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață și să o jignească în repetate rânduri, în așa hal cum au făcut-o anumite persoane. Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în utlima vreme, și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră. Acest înveliș de 'catastrofă' pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător atât pentru mine, cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea. Îmi doresc foarte mult ca acest scandal să ajungă la final. Nu cred că privește pe nimeni felul în care eu aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educ copiii.”, este o parte a mesajului pe care Oana Matache l-a transmis pe Instagram.