„S-a terminat totul” Gabriela Prisăcariu, cu lacrimi în ochi, la doar o săptămână de la nuntă! Modelul a povestit tot ce s-a întâmplat, imediat cum s-a întors din vacanță

In articol:

În urmă cu mai puțin de două săptămâni, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțli și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, la doi ani distanță de la cununia civilă. Totul a decurs exact cum au visat, au avut aproape cele mai dragi persoane din viața lor, rudele de la mare depărtare de România, de la mic la mare.

Modelul pare că are toate motivele să fie pe deplin fericită și împlinită, însă se pare că un lucru îi aduce mare tristețe în suflet și cu greu se abține din plâns ori de câte ori deschide acest subiect. Iată despre ce este vorba!

În urmă cu puțin timp, Gabriela Prisăcariu s-a confesat din nou fanilor ei, spunându-se că este foarte fericită că întreaga sa familie, chiar și cei din afara țării, au fost prezenți în una dintre cele mai importante zile din viața sa. Un alt ochi îi râde, însă altui îi plânge, cu gândul că dragul ei bunic, plecat din această lume, nu avut ocazia să-i fie alături.

Citește și: Dani Oțil, în lacrimi la propria nuntă! Ceea ce s-a întâmplat în biserică l-a copleșit: „Și Gabriela era emoționată”

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: „Îmi spun că arăt ca un pinguin”. Tânăra care suferă de o boală gravă, dar care spune că își iubește corpul. FOTO- stirileprotv.ro

Gabriela Prisăcaiu, îngândurată și îndurerată, la o săptămână de la nuntă

Gabriela Prsăcariu a avut parte de o nuntă de vis, cu toate că nici ea și nici Dani Oțil nu sunt adepții nunților. Cu toate acestea, faptul că nu l-a putu avea alături pe bunicul său o face pe Gabriela Prisăcariu să se întristeze cumplit.

„Încă nu ne-am revenit din toată această nebunie frumoasă a nunții. Totul a trecut atât de repede. Nu știu, parcă am clipit și gata, s-a terminat totul. Mi-aș fi dorit să dansez mai mult, să mănânc, să beau, să stau mai mult de vorbă cu familia, mai ales că au venit toate rudele mele și de asta m-am bucurat enorm, pentru că au făcut un efort oamenii, au venit din Italia, Spania, Botoșani, cu copii și m-am bucurat enorm, pentru că eu țin extrem de mult la unchii și mătușile mele.

Ei m-au crescut, practic, pentru că ei m-au crescut la țară de la 9 luni până la 5 ani și ei sunt familia mea, și țin extrem de mult la ei. O singură persoană a lipsit și mi-aș fi dorit din suflet să fie acolo, și anume bunicul meu, dar așa este viața. N-o să mă emoționez cum, pentru că am plâns suficient de mult la nuntă. După biserică credea că nu mai am machiaj, efectiv. A fost totul extrem de frumos. Dacă faceți sau dacă aveți nuntă în viitor, bucurați-vă ți savurați fiecare secundă, trece extrem de repede totul.(...) Noi ne-am gândit foarte mult dacă să facem nuntă sau nu, pentru că nouă nu ne plac nunțile, ca să fiu sinceră, dar ne-am dorit extrem de tare să mergem la biserică, și atunci s-a legat această petrecere. Noi ne-am simțit foarte bine mai ales că nu a fost o nuntă mare, doar cu familia șic cu prietenii și atunci totul a fost așa, din suflet.”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Citeste si: „La un moment dat, un demon a venit în fața mea. M-am luptat cu demonul ăla” Dana Roba, avertizată în vis de ceea ce urma să i se întâmple! Semnul care a prevestit teroarea prin care a trecut- kfetele.ro

Citeste si: Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Citește și: „Nu cred că mă mai suportă” Gabriela Prisăcariu, primele declarații după nuntă! „Am picioarele praf, cu răni”. Prin ce este nevoită să treacă soția lui Oțil, la două zile de la marele eveniment