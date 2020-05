Să fie blestemul lui CRBL? Oase a fost lovit în plin de COVID-19

In articol:

Oase și CRBL au avut o prietenie veche de peste un deceniu. Numai că, după participarea la Asia Express, relația celor doi a luat sfîrșit. De aici, fiecare dintre cei doi a avut versiunea sa.

Oase, pe numele lui real Ionuţ Dongo (38 de ani), şi-a investit, în 2019, partea lui de premiu de la “Asia Express”- mai exact suma de 15.000 de euro - într-un local. Numai că afacerea a fost luată de valul pandemiei, iar Oase a fost fotografiat recent în timp ce juca kendama în faţa barului său, în aşteptarea clienţilor. Oase s-a adaptat restricțiilor pandemiei și vinde doar băuturi pe care le poți lua la pachet, notează click.ro.

Barul lui Oase s-a mistuit în nebunia pandemiei

Oase a intrat în rândul afaceriştilor anul trecut, după ce şi-a investit premiul câştigat la show-ul “Asia Express”, de la Antena 1, în cel mai mare vis al său, un bar în centrul Capitalei. După o vară întreagă, în care a zugrăvit, a vopsit, a cărat saci de nisip şi mobilier, fostul coechipier al lui CRBL a deschis uşile barului pe care l-a denumit ”Kuma”.

“Am fost întrebat de la ce vine Kuma. Oamenii s-au gândit că e ceva elaborat, are o semnificaţie ascunsă, dar vă mărturisesc că eu nu am stat prea mult pe gânduri atunci când am ales numele barului, aşa că l-am numit după pisica mea. Bine, acum e mai greu ca prietenii să îşi dea seama dacă vorbesc despre bar sau despre pisică”, a povestit Oase. Pandemia l-a afectat şi pe simpaticul Oase, iar barul său serveşte cafea, limonadă, bere, cocktail-uri, însă doar în regim de "take-away".

Zilele trecute, Oase a fost surprins alături de angajaţii săi, în faţa barului, în aşteptarea clienţilor. Din cauza faptului că numărul clienţilor s-a împuţinat, coprezentatorul Ginei Pistol şi-a ocupat timpul discutând cu cei doi angajaţi şi jucându-se cu nelipsita Kendama, a cărui fan înfocat este, joc şi sport, totodată, care i-a adus şi rezultate la nivel internaţional.

Îmbrăcat în haine largi, sport, cu barba lungă şi freza dată pe o parte, Oase a fost uşor de recunoscut de cei care au trecut prin zona Piaţa Universităţii, acolo unde se află barul său pe care încearcă să îl mențină pe linia de plutire.

Piesa Cine mi-s, răzbunarea lui CRBL pe Oase

În urmă cu câteva luni, CRBL a lansat piesa „Cine mi-s’, iar fanii și-au dat seama imediat că reproşurile pe care le aruncă în versuri sunt pentru Oase, cel care a fost, până la Asia Express, cel mai bun prieten al lui.

„Te-am desenat frumos, /Te-am animat cu cap,/ O ţară-întreagă a văzut./ Din praf de cartier/ De mână te-am luat/ Şi la nevoie, ai văzut,/ În spate te-am cărat. Nu te-ai putut abţine,/ Ca Iuda m-ai trădat/ Şi m-ai vândut perfect cu bloaga,/ De mână m-ai muşcat/ Când te-am hrănit cu suflet,/ Erai înfometat. / Acum eşti o vedetă / Şi trecutul l-ai uitat.

N-ai scrupule, nici şcoală,/ N-ai nici măcar bun simţ,/ Ai orgoliu şi mândrie/ Şi darul să mă minţi./ Ai câştigat prea bine, zic,/ Peste treiş de mii/ Şi doar din vina mea,/ Îţi recunosc, să ştii.”

„Nu mai vrei în echipă,/ Vrei tu toţi banii noştri/ Ia-i tu, frate, pe toţi,/ Sunt doar nişte hârtii. / Eu fac bani cu cerebel,/ Nu banii îl fac pe CRBL/ Rămân să fac ce ştiu să fac/ Şi ştiu să fac defel, că/ Lumea ne-a iubit /Că te-am tras după mine,/ Te-am scos la-naintare/ Şi din nou ţi-am făcut bine./ Acum te-au angajat/ Că te-am băgat pe uşă/ Şi tu ca mulţumire/ M-ai trecut pe tuşă.”

De ce au rupt povestea CRBL și Oase. O poveste cât o viață

După o perioadă în care nu a dorit să spună cum au decurs lucrurile între ei, CRBL a decis să lămurească povestea și ruptura prieteniei cu Oase.

„În 2004 deschid școala de dans la Delfinului, Oase devine cursant, se înscrie, îl văd că este talentat la breakdance, facem o echipă de Breakdance, Big Bounce, cu care mergem la foarte multe show-uri, concursuri, videoclipuri, chiar și filme. L-am luat pe Oase și l-am băgat în două filme. Era un dansator bun. Avea segmentul lui, era un dansator bun de breakdance. Acum, show-uri peste showuri, banii veneau, el devenea vedetă împreună cu trupa lui. Tot în același timp l-au angajat la mine, la firmă, să vină să monteze poveștile trupei Simplu. Între timp a apărut și povestea cu kendama, care a devenit un fenonem național și chiar un eveniment mondial”, a spus artistul.



„CRBL și Oase la Asia Express, „doi proști”. Mai puțin eu. Am plecat pentru distracție și, ce credeți, după cum ați văzut, am și câștigat. Povestea a început pe o canapea. I-am spus pot să mă duc la Asia Express și că trebuie să mă duc cu Elena, soția mea, și el a zis: ‘Nu, domne, ia-mă pe mine, că o să fie mișto, nu vreau niciun ban, pe mine mă interesează să ne distrăm’. M-am gândit de câteva ori, apoi am propus și am plecat la Asia Express! Oase m-a susținut, câteodată pe bune, câteodată mințind, în ceea ce fac, iar în plan profesional cred că m-a ajutat să câștig Asia Express.



„A fost cel mai frumos lucru care se poate întâmpla pentru doi oameni, pentru doi prieteni. Adică să împărtășești prietenia dintre noi cu oamenii de acasă, iar ei să empatizeze cu echipa noastră. Dar nu este cum ați văzut la televizor”, a detaliat cântărețul.



A urmat ruptura dintre ei. Cum s-au dus 15 ani de prietenie pe apa sâmbetei. „După Asia Express, am împărțit banii – 30.000 de euro, jumătate el, jumătate eu. Eu i-am investit în muzică, el își dorea să-și deschidă un bar. Noi știam, cumva, că urma să fim co-prezentatori la Asia Express, sezonul 3. Apoi a venit o invitație să mergem la Nea Mărin la ‚Poftiți pe la noi’. Am vorbit iar cu echipa: ‚banii sunt puțini, stai măi, CRBL, că nu avem bani. Băi, Oase, banii sunt puțini, dar ne-au zis că dacă mergem acolo vorbim și de Asia Express’. Am mers, am filmat, ne-am distrat, deși financiar nu a fost un deal bun. În timpul unei pauze la Nea Mărin, am dat filmat și o probă, eu și Oase, pe post de co-prezentatori la Asia Express. Timpul trece, vine vara și la un moment dat primesc un telefon de la Kanal D pentru a participa la un show de dans. Le-am spus că întâi trebuie să văd ce vor cei de la Asia Express să facă. Mi-au spus că nu sunt hotărâți. În tot acel timp, am ținut legătura și cu Oase, i-am spus tot ce mi se porpusese. După ceva timp se repetă povestea – iar sună Kanal D, iar intreb la Antena, legat de Asia Express, răspunsurile sunt aceleași. La un moment dat când am primit ultimatumul de la Kanal D am revenit cu întrebarea și la Asia Express ‘Ce vreți să faceți cu mine și cu Oase?’. Din momentul acesta, s-a schimbat tot”, a continuat CRBL. Artistul a încercat să-și ajute prietenul, dar fără folos. „Până în acest moment, eu, am vorbit pentru echipa CRBL și Oase. Asia Express propune o sumă de bani foarte mică. Special, mi-am dat eu seama mai târziu. Îi spun lui Oase, el se enervează, și spune că mai bine mergem la Tele7abc sau că mai bine nu mergem nicăieri decât să luăm oferta. Păi cum să stăm plecați două luni de acasă pe foarte puțini bani? Nu mergem, nu mergem. În momentul acela am dat răspunsul la Kanal D și am spus: da, putem să colaborăm.



Oase a trădat prietenia noastră de 15 ani, începând să vorbească cu Asia Express despre contract, despre intenția de a pleca singur acolo și au început discuțiile. Oase venea și îmi spunea: Băi, mie mi-au dat mai mult, mi-au dat și mai mult, el mințind, bineînțeles, că știu și eu care sunt cifrele. Dar el așa credea, că dacă îmi dă sume mari, eu o să-l încurajez să meargă mai departe. I-am spus clar: ‚nu poți să te duci la Asia Express fără mine, pentru că strici această echipă. Oamenii ne-au iubit și ne iubesc ca echipă. De ce să te duci tu fără mine și să strici tot ce am construit amândoi. Pentru niște bani? Îți dovedesc că poți face acei bani acasă, cu barul. Te ajut și eu’. Eu pusesem deja condiție la Kanal D, că merg la show-ul lor doar dacă îi găsesc și lui Oase un loc acolo. Timpul a trecut, eu am plecat cu Alessia la Londra, de ziua ei, la concertul Arianei Grande. A sunat telefonul și Kanal D m-a anunța că a găsit un loc mic pentru Oase. Îl anunț, iar el îmi spune: Băi, am semnat cu Asia Express. Eu am înnebunit în acea secundă, pentru că mi-a promis, pentru că mi-a jurat, pentru că am bătut palma că el nu se duce fără mine la Asia Express și el pe la spate, s-a dus și a semnat. În momentul ăla a apărut trădarea, iar eu din momentul ăla nu am mai vorbit cu el deloc.

Din acest motiv nu ne vedeți pe noi doi la Asia Express, pentru că am promis amândoi că NU mergem la Asia Express și el a semnat, pe la spate, cu Asia Express”, a dezvăluit artistul.

Ce s-a întâmplat la Asia Express. Ce a adus nou în viața celor doi

CRBL spune că l-a ajutat pe Oase să devină omul care este astăzi. „Hai să vă spun eu cum stă treaba la Asia Express. L-am scos la înaintare, retrâgându-mă din toate discuțiile importante, făcându-l să fie clovn, eu fiind foarte atent în declarații, eu făcând jocuri de culise, adică analizând echipele, ținându-l departe, făcând toate probele cu cap. Pe el l-am lăsat să fie clovnul de serviciu. L-am lăsat să mă binedispună. L-am lăsat să iasă în față, să fie cineva. Pentru că nu am crezut că mă va trăda”, a mărturisit CRBL, adăugând că decizia lui Oase de a participa la Asia Express fără el l-a afectat iremediabil.

„Văd totul ca pe o trădare a prieteniei noastre. Ai șters cu buretele tot ce am făcut eu frumos și bine pentru tine în acești 15 ani.Te duci la Asia Express și le arăți oamenilor că ai terminat doar liceul, că nu ai cuvintele la tine? Că nu mai poți să fii atât de amuzant atunci când nu există un om care să-ți ridice la plasă exact ce trebuie? O să se descurce, pentru că are o echipă de producție în spate. Dar de ce să le arăți asta oamenilor? De ce să le arăți că poți să fii un nemernic, că poți să ștergi cu buretele acolo unde eu am pus suflet, acolo unde familia mea a pus suflet.”

La finalul clipului, CRBL i-a bătut obrazul lui Oase, spunându-i că ar trebui să-i fie rușine pentru tot ce a făcut: „Oase, știu că o să te uiți la acest clip. Să-ți fie rușine! Ce am spus aici, va rămâne mereu postat și-ți vei aduce aminte și o să regreți că ai făcut treaba asta!”