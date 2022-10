„Să fiu fericit cu Mihaela mea” Daniel Onoriu a recunoscut că și-a înșelat „toată viața” prima soție. Pilotul de curse o va cere în căsătorie din nou pe mama copiilor lui

In articol:

Problemele în plan personal se țin lanț de Daniel Onoriu, la fel și declarațiile surprinzătoare pe care pilotul de curse le face de ceva vreme. După nenumărate „negocieri” eșuate cu fosta sa soție, Isabela, a decis să lase în urmă această relație și să se gândească la celelalte căsnicii eșuate ale sale, cum ar fi

căsnicia cu Mihaela, prima sa soție, cea care i-a dăruit 3 copii.

Chiar dacă nu și-a dorit să se despartă de ce alături de care și-a trăit ultimii ani din viață, Isabela a decis să nu mai rămână lângă sportiv și să meargă pe un drum separat. Din dorința de a o aduce înapoi în viața sa, Daniel Onoriu a încercat să o facă să se răzgândească chiar dacă, în același timp, făcea dezvăluiri nepotrivite despre aceasta pe rețelele de socializare. Mai exact, pilotul de curse a dezvăluit că nu a făcut decât să se folosească de resursele financiare de care dispunea și că, în momentul în care a aplecat, a luat cu ea și toate obiectele de valoare.

„Si cu asta am sa închei acest subiect pe viata!

Sunt puțin bolnav dar si blocat financiar si ma si păcălit cu 1500 euro. A luat diamantele aurul hainele scumpe si s-a dus pe pustiu. Nu i dau numele dar știți bine despre cine vb.

Am plimbato in multe tari exotice am răsfățato si iubito așa cum nu a mai iubit nimeni pe lumea asta!”, a spus Daniel Onoriu pe Instgram, în urmă cu doar câteva ore.

Daniel Onoriu a recunoscut că și-a înșelat prima soție

Eșecul în relația cu Isabela l-a făcut pe Daniel Onoriu să se gândească și la celelalte femei din viața lui, cum ar fi Mihaela, prima sa soție, cu care s-a căsătorit la vârsta de 16 ani, pe când aceasta avea doar 13 ani, conform tradiției rrome. Alături de ea a adus pe lume 3 copii, însă au decis să pună punct după 11 ani de căsnicie, relația terminându-se într-un mod tumultuos, după ce pilotul de curse și-a acuzat fosta soție că era violentă cu copiii lor, motiv pentru care a cerut în instanță ca aceștia să fie crescuți de el. Cu doar câteva minute în urmă, însă, Daniel Onoriu a recunoscut că și-a înșelat fosta soție de foarte multe ori și că acum și-a dat seama că a fost cea mai bună femeie din viața lui.

„Cea mai imp femeie din viata mea mihaela nu ma mai mă vrea înapoi pentru ca am fost un om râu cu ea si am înșelat-o toată viata mea. Celelalte cățele din viata mea nici ele nu mă mai vor. Acum sunt femei serioase dar uita ca mi au mâncat copii cruzi! Na ca am ziso si lesinati de rau cu asta 🤣🤣🤣”, a mărturisit Daniel Onoriu în mediul online.

Mihaela, prima soție a lui Daniel Onoriu [Sursa foto: Instagram]

Daniel Onoriu își dorește să o ceară în căsătorie pe prima soție

Mai mult decât atât, Daniel Onoriu a dezvăluit că intenționează să o ceară în căsătorie pe mama copiilor lui miercuri, pentru a începe o nouă etapă din viața lui alături de femeia care l-a făcut tată de 3 ori. Cu această ocazie, pilotul de curse a făcut o invitație în mediul online pentru toți cei care vor să îi fie alături în ziua cea mare, promițând că va sărbători cu grătar și suc, alcoolul fiind exclus, pentru că are intenția să se pocăiască.

„Il am pe Alex care imi da un cadou super, un buchet cat mine de flori care nu moare niciodata mi a spus el la fel ca dragostea pe care o am eu pentru Mihaela mama copiilor mei care avea 13 ani cand ne am casatorit! Mai e un tigan de al meu aici care imi da cadou un inel cu diamant pe care le ofer viitoarei mele sotii Mihaela. intre orele 14 si 16 cand o cer in casatorie asa ca va astept miercuri pe toti tiganii mei dar si pe Romanii care ma iubesc sa fiti alaturi de mine impreuna cu frumosii mei copii. Indiferent ca aduceti o floare sau orice doriti voi va primesc pe toti cu mare drag 🙏❤️🤗🏎 Fac gratar cu de toate sucuri dar fara alcol pentru ca vreau sa ma pocaiesc! Dumnezeu sa mi ajute sa fiti cati mai multi sa vada Maria Benone cati oameni ma iubiti si vreti ca eu Daniel Onoriu sa fiu fericit cu Mihaela mea frumoasa cu caracter de doamna si mama copiilor mei !!!🙏🙏🙏

Share va rog mult de tot toti prietenii mei de pe facebook si faceti comentarii multe repetate si raspundeti toti cu inimioare acestui post dar si tuturor celor care o sa comenteze in acest post. Taguiti va toti in acest post ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ sa fie mii de likeburi 🙏🙏🙏 ”, a scris Daniel Onoriu pe Instagram.