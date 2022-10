„Să leșin, nu alta” Ileana Sterp a rămas fără rochie în pragul nunții, după ce croitorul i-a dat țeapă: „Presimțeam”

In articol:

Astăzi, 2 octombrie, are loc nunta Getei Sterp. După o relație de 4 ani cu alesul inimii sale, a decis să facă pasul cel mare și să se mărite. Toată familia s-a implicat în pregătirea nunții și au încercat din răsputeri să pună la punct toate detaliile, pentru ca ziua cea mare să îi prindă pregătiți din toate punctele de vedere.

Ca orice eveniment important, și nunta Getei Sterp a venit la pachet cu o serie de peripeții, însă care au fost rezolvate cu succes în timp record. În cel mai nou vlog postat pe YouTube, Ileana Sterp a povestit cum era să rămână fără rochie la nunta surorii sale.

Geta Sterp și-a dorit să aibă o rochie specială la nunta Getei, să fie creată special pentru acest eveniment, așa că și-a pus toată încrederea într-o doamnă croitoreasă. Mare i-a fost surpriza când a văzut că rezultatul final nu a fost deloc pe placul ei, așa că s-a găsit nevoită să o returneze și să-și ia banii înapoi, rămânând fără rochie pentru unul dintre cele mai importante evenimente din familia lor.

Ileana Sterp a rămas fără rochie pentru nunta surorii sale

Dezamăgită total de cum arăta rochia făcută pe comandă la croitor, Ileana Sterp s-a dus să-și caute alta care să fie pe placul ei. Mai exact, ceea ce o nemulțumea pe Ileana la rochia sa a fost culoarea, care nu avea nicio legătură cu ceea ce a discutat inițial la croitor. Din fericire, vizita la Deva a avut un real succes, pentru că Ileana Sterp nu a venit cu una, nici cu două, ci cu trei rochii pentru nunta surorii sale, pentru

că nu s-a putut hotărî doar la una.

„Aici Dani era super nervos, că nu-mi era bună rochia, nu era bună culoarea, pardon, rochia era croită frumos, dar culoarea nu era ce trebuie și aici eram în căutarea altor rochii, era vineri seara. E sâmbătă dimineața și noi am fost la spovedit toți patru. Acum mergem acasă și ei trebuie să mă duc să-mi caut altă rochie, pentru că nu-mi place deloc culoarea, nu prea-mi place nimic la ea. În interior se vede într-un fel, dar în exterior se vede groaznic, e un mov așa, nu pot s-o port și parcă presimțeam că ceva nu o să-mi placă. Asta e, eu voiam un maro ca să meargă cu costumul lui Dani, dar movul ăsta chiar nu merge cu nimic.

Sper să mai găsesc astăzi ceva. Am fost la Deva și am găsit altă rochie. Alte 3 rochii mi-am mai cumpărat, pentru că nu m-am putut decide, mi-am găsit niște rochii foarte frumoase, chiar în Deva, aici lângă noi, că mereu căutăm în alte orașe, ne gândim că nu aici. Ba da, sunt foarte faine. Rochia pe care am făcut-o la croitor am dus-o înapoi, am primit banii înapoi. Doamna a avut o atitudine foarte ok și chiar nu mă așteptam. Rochia a fost croită foarte fain, exact pe dimensiunile mele, croită foarte bine, doar că culoarea la lumină naturală nu-i deloc cum mi-o imaginam eu, deci nu o pot purta efectiv.”, a spus Ileana Sterp în ultimul vlog postat pe YouTube.

Ileana Sterp este însărcinată pentru a doua oară, iar întreaga organizare a nunții a obosit-o foarte tare. Nu a ezitat să împărtășească cu admiratorii ei din mediul online că toate drumurile pe care a fost nevoită să le facă cu ocazia acestui eveniment au obosit-o teribil.

„Nu mai pot de rău, să leșin, nu alta”, a spus Ileana Sterp în timp ce se afla cu fratele său, Iancu Sterp, în oraș pentru a face ultimele cumpărături pentru nuntă.