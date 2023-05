„Să nu cazi cu ea” Bogdan de la Ploiești, atac direct la adresa lui Tzancă Uraganu, după ce și-a etalat noul bolid de lux. Cum l-a ironizat artistul

Alina Marymar este însărcinată în 7 luni

Alina Marymar va da naștere primului ei copil în circa două luni. Tânăra mămică se pregătește intens pentru evenimentul cel mare și așteaptă cu nerăbdare să-și țină fetița în brațe pentru prima dată. Chiar dacă acum duce lipsa taliei de viespe pe care o avea înainte să rămână însărcinată, este fericită că are parte de o sarcină ușoară și fără stări de rău.

Citește și: Theo Rose a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Bogdan de la Ploiești, pentru a-i cere o favoare. Nimeni nu și-a închipuit ce avea să urmeze. Artistul nu știa că este pe difuzor: "Tu chiar erai dispus"

Citeste si: „Simțeam că ajungem acolo, dar nu am avut curaj.” Deea Maxer a vorbit public, pentru prima dată, despre divorțul de Dinu. Ce declarații a făcut artista despre ceea ce s-a întâmplat în relația lor- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 mai 2023. Ce sărbătoare este sâmbătă, cu o zi înainte de Sf. Constantin și Elena?- stirilekanald.ro

Citeste si: Ce se întâmplă cu divorțul Ancăi Țurcașiu de fostul soț? Vedeta este nevoită să plătească sume mari pentru partaj- radioimpuls.ro

„Sunt foarte bine, fetița mea este foarte cumințică, nu-mi dă nicio stare, deci așa sarcină ok! Crește, fără simptome prea multe. Nu am avut niciun simptom, nici poftă de mâncare prea multă, chiar mănânc mai puțin decât înainte. Deocamdată nu am pofte, dar o să vină și astea, nu știu ce să zic. Sunt deja în luna a patra.”, a spus viitoarea mămică a celui de-al treilea copil al lui Tzancă Uraganu, în urmă cu câteva săptămâni.