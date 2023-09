„Să nu le lipsească nimic” Dana Roba a dezvăluit suma colosală pe care a scos-o din buzunar pentru începutul de an școlar! A fost extrem de sinceră: „Nu știu câți părinți le-au luat atâtea”

In articol:

Dana Roba a primit cea mai grea încercare a vieții sale atunci când partenerul său a bătut-o cu bestialitate până a ajuns în comă.

Dana Roba, cheltuieli colosale pentru începutul de an școlar

După ce a fost externată din spital, bruneta a luptat din răsputeri să se pună pe picioare pentru a fi alături de cele două fetițe ale sale. Chantal și Celine au început recent școala, iar mama lor a povestit ce sumă enormă a cheltuit cu această ocazie.

Dana Roba a trecut prin clipe grele după ce a fost la un pas de moarte din cauza soțului său. Bruneta a luptat din răsputeri pentru a-și reveni și a fi alături de cele două fetițe ale sale, Chantal și Celine.

Cele două au început, recent, și școala, iar mama lor a avut grijă să le asigure toate cele necesare. Vedeta a cheltuit nu mai puțin de 2.000 de euro pe cumpărături, având în vedere că una dintre fete este și la o școală privată. Dana a dezvăluit că prin prisma acestei ocazii, soacra ei s-a oferit să mai aibă grijă de fetițe din când în când, însă atunci când a sunat-o nu a mai răspuns.

„Muncesc doar pentru ele, ca să nu le lipsească nimic, fetele mele au de toate. Care părinte cumpără, pentru doi copii, lucruri în valoare de 2.000 de euro, la începutul școlii? Nu știu câți părinți le-au luat atâtea, am toate bonurile, pot dovedi ce zic. Una dintre fete este în clasa zero, la o școală privată, iar cealaltă este în grupa pregătitoare, anul viitor o dau și pe ea la școala privată. Soacră-mea a zis că vrea să mai aibă grijă de fete, dar, când am sunat-o, nu a răspuns la telefon. Iar cumnata din Canada vrea să-mi ia copiii, și pe motiv că i-aș fi terorizat fratele, pe timpul căsniciei. Păi, de ce nu a băgat divorț, de mine, dacă l-am terorizat, așa cum spune? Nu să stai să îi dai în cap femeii, când vrea să plece de lângă tine. Pe fete nu le ia nimeni de lângă mine, lângă mine le este cel mai bine, sunt sufletul meu!”, a mărturisit Dana Roba, pentru Playtech Știri.

Dana Roba este pregătită să trăiască toată viața cu cicatricea care a rămas în urma evenimentului nefericit

Dana Roba a mărturisit că nu își dorește să se opereze dacă cicatricea de la cap, din zona frunții, nu o afectează medical. Aceasta a mai povestit că și-ar dori o tunsoare asemănătoare cu cea a Elenei Udrea pentru a o avantaja.

„M-am gândit că tunsoarea bob, cu breton, a Elenei Udrea, m-ar avantaja, așa aș masca gaura din cap, nici nu m-aș mai opera. Dar, dacă medicii susțin că m-ar afecta gaura din frunte, pe plan medical, o să o fac, negreșit.Dacă nu, nu, doar de ordin estetic. Nici nu mă mai deranjează, atât de tare. Acest semn face parte acum din viața mea, cicatricile spun multe despre noi. Dacă am trecut prin atâtea înseamnă că sunt o femeie puternică”, a mai spus bruneta, pentru sursa menționată anterior.