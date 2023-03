”Să pot să am un cuvânt de spus” Ioana Ginghină nu se gândea că fiica ei o va pune într-o astfel de situație. Ce s-a întâmplat între cele două?

In articol:

Ioana Ginghină și Ruxi au o relație mai mult decât cea de mamă-fiică. Sunt prietene, confidente și nu fac nimic până nu se consultă una cu cealaltă.

Deși copila este la vârsta adolescenței, de puține ori între Ruxi și Ioana Ginghină au existat conflicte sau viziuni diferite asupra lucrurilor ori situațiilor din jurul lor.

Ioana Ginghină, uimită de alegerile vestimentare ale fiicei sale

Însă una dintre aceste puține dăți a avut loc recent, când Ruxi a avut nevoie de haine noi, motiv pentru care a mers cu mama sa la cumpărături.

Pentru această experiență, știind că vremurile s-au schimbat, deci și gusturile tinerilor în privința vestimentației sunt altele, Ioana Ginghină s-a înarmat cu multă răbdare.

Dar chiar și așa, după cumpărăturile făcute de fiica sa, actrița spune că, deși vrea să fie cea mai mare susținătoare a Ruxandrei, în aceeași măsură își dorește să aibă și dreptul la a-și spune părerea cu privire la orice, atunci când simte că ceva nu este tocmai în regulă cu alegerile minorei.

“Stai calmă, nu spune nimic și fii deschisă”, acestea sunt noile mele afirmații când trebuie să merg la cumpărături cu fiica mea de 14 ani. Îmi doresc să o susțin pe fiica mea, mai ales când astfel de alegeri îi definesc personalitatea și creativitate, dar mi-ar plăcea totuși să pot să am și eu un cuvânt de spus dacă e ceva care nu îmi place sau e prea mult pentru gustul meu”, a scris Ioana Ginghină, pe rețelele de socializare.

La această concluzie a ajuns vedeta după ce Ruxi i-a mărturisit că are nevoie de haine pentru că urmează să susțină mai multe examene.

Teoretic, nu are vreo legătură susținerea unui examen cu ținuta elevului în cauză, dar, practic, spune Ruxi, după fiecare probă se dă întâlnire între tinerii care au susținut testul, moment în care fiecare își etalează articolele vestimentare.

Tocmai de aceea, de fiecare dată este nevoie de ceva nou, doar că Ioana a observat că acel ceva nou înseamnă că toți sunt îmbrăcați în același stil, cam îndrăzneț pentru mersul la școală, subliniază ea, ceea ce înseamnă asumare și responsabilitate din partea elevilor.

Copila este la vârsta la care, spune mama sa, orice decizie ar putea să o coste, iar dacă nu îi ascultă sfaturile, atunci este musai să suporte consecințele alegerilor sau faptelor sale, pentru a învăța câte ceva din fiecare etapă a vieții.

În acest sens, când are un adolescent acasă, Ioana Ginghină este curioasă cum stau lucrurile și în casele altora: dacă părinții se implică activ în alegerile copiilor sau dacă doar umblă la portofel pentru a le satisface nevoile și plăcerile, lăsându-i să se desfășoare după bunul plac.

”Înainte de simulare, chiar în weekend, Ruxi îmi spune dacă aș fi ok să mergem la shopping pentru a cumpăra ținute noi pentru zilele în care se vor da simulările. Credeam că singurul lucru la care trebuie să ne concentrăm este învățatul și nu cum ne îmbrăcăm în acele zile. Totuși se pare că după fiecare simulare, adolescenții au plănuit să iasă în oraș să socializeze, astfel că contează nu doar cât ai învățat ci și cum te îmbraci. Din păcate, da se pune mare accent pe cum te îmbraci la școală și indiferent dacă îmi place sau nu, este o realitate pentru fiica mea. Am plecat la shopping, unde, spre surprinderea mea era plin de adolescenți de diferite vârste, însoțiți de prieteni sau părinți care își îmbunătățeau garderoba. Nu știu cât de familiarizați sunteți cu ce se poartă, însă toate bluzele pentru tineri sunt scurte, găsești doar crop top-uri, e cumva moda care se purta când eram eu în liceu.

„Arăt bine așa?” întreabă ea, încercând o pereche de cargo jeans cu un crop top minuscul și deasupra un hanorac oversized.

„Ți-e îți place?” Zic eu, puțin cam speriată pentru că vrea să meargă așa la școală.

“Da”, îmi spune ea, după care,“ așa e moda, în clasă stai cu hanoracul înscris, pentru ca profesorii să nu se supere și apoi, în pauză tragi fermoarul”.

Acest lucru mi-a fost confirmat și de sora mea care este profesoară de germana la Colegiu Național Samuel Von Brukenthal din Sibiu. Luni, când am dus-o la școală am văzut că mai toți adolescenții de vârsta ei, pentru că doar ei erau la școală la acea oră erau îmbrăcați aproape identic. Nu neapărat cu aceleași haine, dar același stil. Încălțările erau și ele cam la fel, adidași cu talpă groasă sau bocanci. M-am întrebat cum fac alți părinți cu adolescenții lor atunci când vor haine. Îi lasă să meargă singuri, își cumpără online, rămân tăcuți la alegerile lor vestimentare sau ripostează? Mă rog, pentru că ținutele alese au avut mare succes, Ruxi și-a dorit să repetăm și în acest weekend shoppingul, mai ales că pentru ea urmează săptămâna altfel, deci ne și îmbrăcăm altfel. Acum am fost ceva mai relaxată, ba chiar mi-a cerut părerea mult mai mult decât săptămâna trecută. Până la urmă Ruxi este destul de mare să-și facă alegerile vestimentare și dacă nu e cea mai bună variantă pentru școală va trebui să învețe să suporte consecințele. Voi cum faceți la cumpărături? Participați activ sau doar cu portofelul?”, a mai scris actrița în online.