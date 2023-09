„Să se bucure” Ioana Ginghină, pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru nuntă! Ce sfat prețios le-a oferit viitoarelor mirese!? Dezvăluirile inedite făcute chiar de ea: „Eu nu mai vreau”

In articol:

Au mai rămas câteva zile până când Ioana Ginghină va îmbrăca rochia de mireasă pentru a doua oară. Actrița este pe ultima sută de metri cu pregătirile, iar cu această ocazie a vrut să le ofere viitoarelor mirese un sfat prețios.

Chiar în cadrul unei emisiuni televizate, îndrăgita vedetă a făcut mărturisiri inedite, despre evenimentul fericit din viața ei!

Citește și: „Am un bărbat deștept” Ioana Ginghină a dat cărțile pe față, după ce s-a spus că iubitul ei este gelos pe fostul ei soț. În ce relații au rămas, de fapt, actrița și tatăl fiicei ei

Ioana Ginghină va îmbrăca rochia de mireasă în câteva zile

Peste câteva zile, mai exact pe 23 septembrie, Ioana Ginghină va îmbrăca rochia de mireasă, pentru a doua oară. Actrița și partenerul ei, Cristi Pitulice, își vor unii destinele în fața altarului și vor trăi cele mai frumoase momente. Deși evenimentul fericit se apropie cu pași repezi, emoțiile nu au copleșit-o, având în vedere că are experiența aceasta din trecut.

Ei bine, îndrăgita actriță nu este la primul mariaj, astfel că a vrut să le ofere viitoarelor mirese un sfat prețios.

Aceasta le-a recomandat să nu fie stresate și să se bucure de clipele unice din cea mai importantă zi a vieții lor.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Simona Halep, suspendată 4 ani. Decizia Agenției Internaționale de Integritate a Tenisului- stirileprotv.ro

„Recomand viitoarelor mirese să se bucure de nuntă, să nu mai fie stresate așa pentru că eu am trecut de două ori prin asta și știu ce înseamnă și nici nu te bucuri de nuntă pentru că te stresezi un an de zile înainte și după aceea vine nunta și nu apuci să te distrezi că trebuie să ai grijă de toată lumea. După aceea, plângi încă vreo două luni că a trecut. Eu nu mai vreau să fac greșeala asta anul acesta. Eu fac invers acum, nu prea mă stresez cu nimic”, a dezvăluit Ioana Ginghină, în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit spynews.ro.

Ioana Ginghină și partenerul ei, Cristi Pitulice [Sursa foto: Instagram]

Citește și: „Îmi doresc să nu am niciun stres cu această nuntă” Ioana Ginghină, relaxată atunci când vine vorba de nunta sa. Adevăratul motiv pentru care nu și-a cumpărat încă rochia de mireasă: „Nu am idee”

Actrița nu se gândește la cel de-al doilea copil: „Nu cred că mai e cazul”

În cadrul aceluiași interviu televizat, Ioana Ginghină a vorbit și despre cel de-al doilea copil.

Se pare că actrița nu se mai gândește la posibilitatea de a deveni mamă pentru a doua oară, iar motivul ar fi vârsta.

Citeste si: “Ca să înceapă să vină prin spate… eu am mai pățit momentul ăsta.” Horia Moculescu, primele declarații după incidentul cu Loredana Groza, când i-a căzut la picioare- kfetele.ro

Citeste si: Ziua pompierilor 2023. Pe ce dată are loc? Programul activităților și ceremoniilor din țară!- stirilekanald.ro

Citeste si: Deea Maxer a suferit un accident în timpul unui eveniment. Cum se simte vedeta- radioimpuls.ro

Chiar dacă arată mai bine ca niciodată, îndrăgita vedetă mărturisește că ar fi o diferență mult prea mare, mai ales că Ruxandra, fiica ei din fostul mariaj, are acum 15 ani. Astfel că energia de mamă pe care a avut-o cu primul copil, nu crede că va fi la fel acum.

„Mă vedeam până acum vreo jumătate de an (n.r mamă pentru a doua oară), am zis că 45 de ani ar fi așa cam limita. Nu de alta, dar vreau să fiu la fel de bună mamă cum am fost și pentru Ruxi și trebuie să ai și energia necesară. La Ruxi, la 10 ani, aveam 30 și un pic, la copilul acesta aș avea acum 50 și un pic. E mare diferență și nu cred că mai e cazul să mă gândesc la o sarcină”, a mai spus actrița, în cadrul emisiunii televizate.

Ioana Ginghină împreună cu fiica sa [Sursa foto: Facebook]