"Să te văd atunci cum o ascunzi" Gina Pistol s-a trezit cu un mesaj halucinant din partea unei femei. Ce a putut să spună despre fiica ei și a lui Smiley. Totul a apărut pe internet

Gina Pistol nu ratează nicio ocazie să-și țină fanii la curent cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu internauții de pe rețelele de socializare atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute, indiferent că este vorba despre viața personală sau cea profesională.

De curând, blondina a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram rutina ei de îngrijire a podoabei capilare, iar o internaută nu a ezitat să o ”tragă la răspundere” pe fosta prezentatoare TV, chiar în ceea ce o privește pe fiica ei, Josephine. Iată despre ce este vorba!

Până acum, atât Smiley, cât și Gina Pistol au încercat să o protejeze pe fiica lor, motiv pentru care nu i-au dezvăluit chipul, deși micuța a împlinit deja vârsta de 2 ani. Fanii par destul de deranjați de acest aspect, asta pentru că își doresc tare mult să o cunoască pe mezina familiei și nu puțini au fost cei care au venit cu reproșuri la adresa celor doi soți când vine vorba despre acest subiect.

Așa s-a întâmplat și de curând, căci fosta prezentatoare TV a postat un videoclip în care le arăta fanilor rutina ei de îngrijire a părului, iar o fană a reacționat în secțiunea de comentarii a postării blondinei, întrebând-o despre fiica ei, Josephine, și trăgând-o la răspundere pentru faptul că nu dorește să-i dezvăluie chipul.

„Să ne spui și nouă când ai nuntă cu fata. Să te văd atunci când o mai ascunzi de ochii publicului...”, a fost comentariul unei internaute la postarea Ginei Pistol.

Smiley, extrem de implicat în creșterea fiicei lui

Nu cu mult timp în urmă, Gina Pistol a făcut o serie de declarații despre soțul ei, Smiley, considerându-se o norocoasă în privința partenerului de viață, asta pentru că artistul este foarte implicat în creșterea fiicei lui, Josephine, potrivit dezvăluirilor făcute de fosta prezentatoare TV.

„Din fericire chiar am tras lozul câștigător când vine vorba de bărbatul de lângă mine. Andrei se implică foarte mult în creșterea fetiței noastre. Îi citește povești seara, îi cântă tot felul de cântece, nu ai treabă cu ei doi. Iar atunci când este plecat de acasă o sună seara prin video call să îi zică noapte-bună de fiecare dată. Plus că îi schimbă și pampersul, îi dă și de mâncare. Chiar nu mă plâng în privința acestui lucru. Am fost o norocoasă!”, a declarat Gina Pistol pentru Click!

Gina Pistol și Smiley, alături de fiica lor, Josephine [Sursa foto: Instagram]