Sacrificiul cel mai mare făcut de Iulia Vântur! De ce a renunțat vedeta la viața din România pentru schimbarea din India: ”Îmi venea să plâng că plecam”

Iulia Vântur [Sursa foto: Captură YouTube] 16:29, iun 19, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Iulia Vântur este una dintre cele mai apreciate vedete din țara noastră. Fosta prezentatoare de televiziune trăiește un vis devenit realitate, departe de casă, tocmai în India. Artista a renunțat la viața de acasă, din România, pentru o nouă schimbare de care avea nevoie.

Chiar ea a povestit în podcastul lui Mihai Morar despre cum a ales să plece și care a fost sacrificiul cel mai mare pe care l-a făcut.

”Să-ți lasi oamenii dragi si tot universul tau in care erai regina. Eu imi faceam programul, eu luam deciziile pentru mine fara sa afectez pe altcineva, ma refer la familia mea...Acolo dintr-odată, in India, a trebuit sa ma adaptez la o lume, care nu era a mea, o lume in care nimeni nu ma stia, habar n-aveau cine e fata asta a venit in India...si n-a fost usor. A fost o calatorie care m-a dus intr-un loc in care-mi doream, dar nu credeam ca pot sa ajung. Cel putin nu in felul in care am ajuns. Se intampla un lucru atunci cand e momentul potrivit, nu mai devreme, nu mai tarziu. Momentul perfect pentru mine a fost in 2011, atunci am fost pentru prima data in India, dar a fost asa o vacanta, nu mi-am planuit-o eu. Viata m-a dus acolo. In momentul in care am plecat din aeroport din Mumbai, imi venea sa plang ca plecam de acolo. Mi-am promis ca o sa ma intorc acolo”, a povestit Iulia Vântur.

Citeste si: Iulia Vântur a recunoscut ceea ce mulți bănuiau! „Din păcate, e adevărat. Eu am plecat la începutul dezastrului” Dezvăluiri cutremurătoare, în direct

Totuși, frumoasa vedetă spune că ar lua-o oricând de la capăt dacă ar fi cazul: ”Ultimii ani au fost pentru mine transformatori. Dacă ar fi să mai trăiesc o dată aceeași experiență, aș lua-o de la capăt”.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Iulia Vântur[Sursa foto: Captură YouTube]

Iulia Vântur se pregătește să devină mămică?! Ce spune vedeta despre posibilitatea de a avea un copil

Vedeta are 40 de ani, iar partenerul ei de viață, Salman Khan, este cu circa 15 ani mai în vârstă decât ea. Iulia Vântur a luat decizia de a se muta în India în 2012, iar de aproape un deceniu are o relație cu cel mai celebru actor din țara care a propulsat-o pe culmile celebrității. De câteva săptămâni, blondina s-a întors în România pentru a se reîntâlni cu familia și prietenii care i-au dus dorul.

Citeste si: I-a ”scăpat” imaginea care îl va face pe Salman Khan să turbeze de furie! Iulia Vântur, cel mai sexy pictorial din istorie

Iulia Vântur nu se mai ascunde, iar acum a făcut și câteva mărturisiri ce țin de viața ei privată. Recent, într-un interviu, a fost întrebată dacă se vede mamă în viitor sau exclude de tot această posibilitate, iar vedeta a răspuns pentru click.ro: „ Când o vrea Dumnezeu ”.