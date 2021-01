Salariul lui Dan Negru a stârnit numeroase controverse! Cât încasează, de fapt, prezentatorul

In articol:

„Regele Revelioanelor” este titulatura primită de Dan Negru pentru audiențele record obținute la Antena 1 în noaptea dintre ani. Prezentatorul TV reușește să aducă milioane de români în fața televizoarelor în fiecare an, de Anul Nou.

Câți bani încasează Dan Negru de la Antena 1

Totuși, potrivit unor declarații ale omului de televiziune, banii nu ar fi pe măsura performanțelor. Show-ul lui Dan Negru din noaptea de Revelion s-a clasat pe locul doi la nivel european. Dacă ținem cont de acest aspect, ne putem gândi că prezentatorul a încasat sume exorbitante, însă vedeta a dezvăluit pentru Impact.ro exact contrariul.

„Suntem în topul celor mai urmărite revelioane tv europene! În Europa s-au publicat audiențele celor mai vizionate Revelioane din anul pandemiei, an care a adus, din cauza lockdown și a restricțiilor, cel mai mare consum de televiziune din ultimii 10 ani. După englezi, am fost pe locul al doilea. După salariu, aflu de la știri că nu eu am fost pe locul 1”,declara Dan Negru.

„Cu cât salariile sunt mai confidențiale cu atât sunt mai mici”

În urmă cu ceva timp, s-a vehiculat în spațiul public că Dan Negru ar câștiga o sumă imensă pentru fiecare sezon la Antena 1, fiind vorba de 135.000 de euro. Prezentatorul TV amenința la un moment dat că va spune public ce sume câștigă în realitate, pentru

că nu sunt atât de mari pe cât crede lumea.

„La noi apar săptămânal presupuneri despre câștigurile din media/showbiz. Azi dimineața mi-a văzut din nou presupusul salariu in ziare. Lumea bună a televiziunii mondiale nu-și ascunde portofelele doar noi bâjbâim intre un showbiz sărac, desculț și gol dar plin de secretomanii fiscale?

Confidențialitatea contractelor fie umflă în pene un showbiz sărac și o piață media desculță , fie acoperă altele. Ford o fi avut drepate : „Cu cât salariile sunt mai confidențiale cu atât sunt mai mici”,a spus Dan Negru pe pagina sa de socializare.

După o astfel de postare, foarte mulți internauți au comentat cerându-i lui Dan Negru să le spună cât câștigă de fapt. „Salariul domnului Dan Negru sare peste 50.000 €, dar este cel mai tare prezentator al României să se știe”,este un comentariu care a încins spiritele, mai ales că mulți au întrebat dacă acest câștig este lunar sau anual. „Total exagerat”,răspunde vedeta tv, fără să dea alte detalii.

Ce meserie are soția lui Dan Negru

Codruța Negru este de profesie medic stomatolog, însă asta nu e tot. Soția lui Dan Negru este și un bun antreprenor, priceput la business, ea având propria sa clinică medicală. Dan Negru a făcut publice fotografii cu frumoasa lui soție foarte rar. O astfel de ocazie a fost când fiica cea mare a cuplului abia venise pe lume. Prezentatorul declara la momentul respectiv că el și soția lui au decis să nu-și expună familia public.

Codruta Negru, soția lui Dan Negru

„E alegerea noastră, a mea și a soției mele, de a nu ne expune familia prin tot felul de apariții mondene. Codruța e medic stomatolog, deci n-are nimic de-a face cu nebunia mondenă. Când am venit în București, un director de televiziune mi-a spus că, pentru a reuși în breasla asta, trebuie să devin un monden. Au trecut vreo 20 de ani de atunci și uite căam performat în televiziune și fără să devin un personaj monden”, declara Dan Negru pentru Viva.

Prezentatorul a mărturisit că toate cuplurile din familia sa au fost longevive și că nu există un secret pentru a face o relație să meargă. „Nu există o rețetă a căsniciei, ci doar o continuitate a tradiției. Mama și tata au fost căsătoriți 45 de ani, până când tata s-a prăpădit. Socrii mei sunt căsătoriți tot de vreo 40 de ani. Toți cei din familia mea au tradiția aceleiași familii. Poate de aici secretul. O fi genetic”, a mai spus omul de televiziune.