Sambata aceasta, de la ora 15:00, in “ROventura”, Incursiune de poveste in Tinutul Buzaului

Toamna este momentul ideal pentru a surprinde culorile fascinante ale naturii si unul dintre locurile ideale pentru a face acest lucru este Valea Buzaului, o alegere inspirata atat pentru iubitorii naturii, cat si pentru cei dornici de adrenalina.

George Mihai si Andreea Stravoiu, gazdele emisiunii, au pornit intr-o noua aventura, de aceasta data in țara Bascilor, situata la poalele Penteleului. Cei doi calatori nu puteau rata cea mai intensa aventura din zona; raftingul, un sport care si in tara noastra are din ce in ce mai multi adepti.

Cu adrenalina la cote maxime, roventurienii s-au lasat purtati de curentii raului Buzau, considerat singurul rau sfant din tara.

“ROventura”, Incursiune de poveste in Tinutul Buzaului

Pentru amatorii de istorie si legende, George si Andreea au descoperit unul dintre cele mai interesante obiective turistice din acest tinut, un taram ce acum milioane de ani era fundul marii Tethys si care poarta cu el povesti extraordinare, Babele de la Ulmet. Cu fiecare formă pe care o descoperi, ciudata sau interesanta, trovanții de la Ulmet te fac sa te miri și sa te indragostesti de aceasta zona mai putin cunoscuta. Pietrele cu forme si denumiri ciudate, Balena sau Coloana, lasa impresia unui loc desprins parca din zorii Terrei, cand natura reuşea sa creeze primele sale forme de viata.

Fie ca esti iubitor al naturii, al sporturilor extreme, cautator de legende sau gurmand, Tinutul Buzaului este o alternativa de vacanta pe care merita sa o traiesi macar o data in viata.

