George Mihai si Andreea Stravoiu, gazdele “ROventura”

George Mihai si Andreea Stravoiu, gazdele “ROventura”, ajung la Balvanyos, un hotel de dimensiuni impresionante, cu camere spatioase, complet reamenajate si terase cu vedere catre codrii de brazi seculari. Multi dintre cei care ajung acolo se bucura din plin de renumitele facilitati balneoclimaterice, care au adus faima zonei, inca din cele mai vechi timpuri. Sauna, piscina, jacuzzi-ul sau masajul japonez, sunt doar cateva dintre beneficiile de care se pot bucura, la centrul SPA al hotelului, toti cei ii calca pragul.

Dupa un veritabil rasfat de care s-au bucurat acolo, calatorii nostri, George si Andreea, pornesc catre Lacul Sfanta Ana, singurul de tip vulcanic din Europa, care are si cea mai pura apa din Romania, dar care se remarca si prin frumusetea sa uluitoare. Alimentat doar din apa de ploaie, Lacul Sfanta Ana are aproape doi kilometri, in diametru, si este cel mai vizitat obiectiv turistic din Harghita.

Lacul Sfânta Ana

De neratat sunt si baile traditionale secuiesti, din apropierea Balvanyos, o alta atractie de care se pot bucura deopotriva localnicii si turistii. George si Andreea nu vor parasi acest loc mirific pana nu ne prezinta un spectacol inedit, prepararea painii. Pita ardeleneasca, care pastreaza aceeasi savoare de sute de ani, intregeste experienta culinara desavarsita a zonei.

