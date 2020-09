Nu ratați o nouă ediție“Bravo, ai stil! Celebrities”, sambata aceasta, de la ora 22:30

Defilari spectaculoase, recuzita inedita, styling-uri de exceptie si momente unice, toate acestea se vor regasi in editia de maine seara a emisiunii, pe tematica propusa de aceasta data – Personaje din filme celebre. Conceptul este fabulous, celebritatile au avut libertatea de a alege un personaj dintr-un film celebru, pe care il vor reprezenta maine seara, in fata juratilor si telespectatorilor.

“Este una dintre cele mai ofertante teme, un concept atat de frumos, sper sa ne ridice in picioare concurentele, sa dam numai note de 5”, spune Raluca Badulescu, marturisind ca are asteptari uriase de la cele noua celebritati aflate in competitia stilistica.

Citeste si: Ilinca Vandici a recurs la ajutor de specialitate! A decis să meargă la psiholog după ce soțul ei i-a atras atenția

Citeste si: Scandal în centrul Capitalei, cu Mitică Dragomir. A vrut să-l bată! VIDEO - evz.ro

Citeste si: Cristina Șișcanu, la un pas de-o tragedie! Vedeta a făcut o criză la volan și n-a mai văzut nimic

Citeste si: Oana Radu a trecut prin momente dificile! Cântăreaţa a ajuns pe străzi: ”Am intrat pe geam la 02:00 noaptea”

De la Joker, personajul care a fascinat intreaga lume, Angelina Jolie, in rolul din Mr&Mrs Smith, Wednesday din The Addams Family si pana la personajul Frida, acestea sunt doar cateva dintre personajele in pielea carora vor intra concurentele.

Daca unele tinute vestimentare si momente puse in scena vor fi aplaudate de jurati si notate cu punctaj maxim, in cazul altora, juratii se declara dezamagiti. Mai mult, Maurice Munteanu nu apreciaza comentariile unor concurente, in momentul in care acestea o blameaza pe una dintre candidate la marele titlu.

Andreea Tonciu, în ediția de sâmbătă din emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”

“Ele asta au inteles, ca aceasta concurenta a ales un film vechi. In loc sa inteleaga ce era mai important, ca le-a dat clasa si ca le-a anulat aparitia de styling prin aparitia ei in seara asta, ele au inteles ca a ales un film vechi”, spune Maurice Munteanu.

Nu ratati editia de sambata seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata de la ora 22:30, la Kanal D! Competitia stilistica poate fi urmarita de miercuri pana vineri, de la ora 23:00, si in fiecare sambata, incepand cu ora 22:30.