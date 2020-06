“ROventura”, Delta Dunarii – Raiul Romaniei

Calatorii nostri apuca drumul Dobrogei si au ca destinatie finala Delta Dunarii. Rai cat vezi cu ochii, asa se descrie, pe scurt, periplul aventurierilor nostri, iar peisajele intalnite iti taie rasuflarea.

„ROventura” ne invita la o plimbare inedita cu BAC-ul, la traversarea fluviului, o incursiune absolut palpitanta, indeosebi in timpul unei vremi capricioase. Si, asa cum spun oamenii locului, odata ce treci… “gârla”, ți se deschide poarta altui paradis. Batranii munti ai Macinului poarta povesti de-o seama cu ei, gata sa te lase mut de uimire. Nu poti calca acest stravechi pamant fara sa faci o vizita podgorenilor din Măcin, iar odata ajunsi in crama dobrogeana, afli mai lesne povestile locului, la un pahar cu vin. Intrata acum mai bine de un sfert de veac in patrimoniul UNESCO, armonia de apa si uscat e intr-o continua transformare. Delta uimeste prin bogatia biodiversitatii sale; aici traieste 98% din fauna acvatica de pe intregul continent si peste 300 de specii de pasari bat aripile deasupra paradisului.

Nu ratati sambata, de la ora 15:00, o calatorie inedita, prin intermediul “ROventura” in paradisul Deltei.