Sâmbătă, la „ROventura”, incursiune în locuri fabuloase, cu oameni care sfințesc locul

In editia anterioara, călătorii nostri de la „ROventura”, emisiune difuzata sambata, de la ora 15:00, la Kanal D v-au făcut cunoștință cu Emil Părău, românul care ne-a lipit de suflet povestea cascadei Valea Mării și-a altor minunății din Retezat. In editia din aceasta sambata a emisiunii, prezentatorii “ROventura” il vor insoti acolo unde își are rădăcinile, în Apuseni, unde vă poftim și pe voi, într-o călătorie menită să ne reaprindă în inimi credința și dragostea de țară.

Ne vom afla la granița județelor Alba și Hunedoara. Meleaguri pline de frumuseți, istorie și povești. Fericirea chiar vine din lucruri mărunte, asta ajungi să experimentezi odată ajuns pe aceste meleaguri.

Aici mai poți încă să-ți umpli plămânii cu aerul tare al iubirii de țară. Și pentru asta se-ntoarce des aici Emil Părăru, ca fiu al satului, să învețe, să nu uite, să-și însușească lecții noi de la oamenii care sfințesc locul.

Călătorii nostri vă poartă si la Roșia, satul lui Emil Părău, care e pe cale să devină primul sat turistic din România, un sat autentic, cu identitate, cu parfum de demult.

Dimineața, la Câmpu lui Neag ne întâmpină cu o vreme nu foarte prietenoasă. Dar asta n-are să fie o problemă pentru cel pe care urmează să-l cunoașteți. Avram a strâns o sumedenie de performanțe în anii aceștia, de când e una cu apa. Curată nebunie pentru mulți, o lecție de curaj și dovada unei pregătiri fizice exemplare, pentru cei care urmăresc parursul sportiv al Crăișorului Apelor. Ca pe firul apei, depănăm ițele poveștii chiar acolo unde s-a născut.

Trecem și pragul Muzeului Mineritului! Lonea, Livezeni, Lupeni și Vulcan sunt minele din care se mai exploatează încă, deși la capacitate redusă, iar două dintre acestea sunt în proces de lichidare.

Nu ratați această incursiune de suflet românesc ROventura, sâmbătă, de la ora 15:00, la Kanal D!