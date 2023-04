Sanda Ladoși a ajuns la tribunal. Ce scandal uriaș a izbucnit în familia ei: „M-a lovit direct în inimă, vor banii”

In articol:

Sanda Ladoși este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală românească având o carieră de succes. Însă, din păcate, aceasta nu trece printr-o perioadă tocmai bună, deoarece vedeta se află într-un proces care durează deja de doi ani și care pare că nu se mai termină, chiar cu unul dintre membrii familiei sale.

Motivul pentru care Sanda Ladoși a ajuns să se judece cu vărul ei

Mai exact, cu vărul ei primar, motivul fiind moștenirea pe care a lăsat-o bunica artistei după ce și-a dat ultima suflare.

Lucrurile nu par a fi prea bune în familia artistei, deoarece de mai bine de doi ani, vedeta se luptă cu vărul ei pentru a câștiga în instanță casa bătrânească pe care bunica acestora a lăsat-o în urmă. Vedeta a mărturisit că ea nu și-a dorit niciodată să se ajungă într-o astfel de situație și că toate aceste lucruri vin din partea familiei însă, vărul ei a cerut să se facă o reevaluare, asta după ce fratele artistei a făcut câteva modificări la locuință. Aceasta a mai dezvăluit și că din toate înfățișările care au fost făcute până acum în sala de judecată, ea a fost la una singură, deoarece este de părere că va câștiga cel care are cu adevărat dreptate.

„Unde am eu casa bătrânească, la Aluniș, e un proces care nu e încheiat definitiv, au făcut recurs. Am mers pe principiul Dumnezeu e cel care decide. Nu-s genul de persoană care să dau cu coatele. Am fost la o singură înfățișare, pentru că trebuia. Vorba bunicii m-a lovit direct în inimă. Eu nu am vrut să facem asta. Conflictul e cu rudele care vor să vândă, care vor banii. Nu mă lupt mai mult decât trebuie. Dumnezeu le așează așa cum trebuie. Dacă greșesc, atunci eu pierd. Dacă sunt cinstită, atunci probabil eu câștig. Nu m-am încrâncenat însă. Nimic nu cărăm cu noi. Și nu merită. Pe mine mă doare enorm când se întâmplă așa ceva în familie”, a declarat artista, potrivit Cancan.

Ce vrea să facă vedeta dacă va câștiga procesul

Sanda Ladoși susține că vărul ei își dorește casa pentru a o vinde însă, ea are cu totul alte planuri pentru locul în care și-a petrecut copilăria. Artista își dorește să își țină promisiunea pe care i-a făcut-o bunicii sale, mai exact aceea de a nu-și vinde amintirile și de a renova gospodăria. Vedeta nu vrea să dărâme locuința, ci să o reabiliteze cu ajutorul unor meșteri care știu meserie.

„Intenția mea ar fi să aranjez puțin casa aia, să nu-i iau însă ceva din parfumul copilăriei. Trebuie renovată, dar pe aceleași principii, nu modern. Adică nu aș dărâma-o, ar trebui să găsesc pe cineva să știe să construiască ce se făcea acum 80 de ani. Și acum țin, însă, minte când bătrâna mi-a zis: «Lasă că știu că închid ochii și voi vindeți tot». Iar eu i-am răspuns: «Nu, eu nu voi vinde, nu pot să-mi vând copilăria».”, a mai adăugat vedeta.

