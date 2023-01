Sanda Ladoși, educație dură pentru copiii ei. A fost criticată chiar și de mama sa: „Nu eram genul de părinte care să își ia tot timpul copilul în brațe”

In articol:

Sanda Ladoși este una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din showbiz-ul românesc. Femeia se bucură de o viața profesională de succes, dar și de o familie minunată. Aceasta are doi copii, Bogdan, în vârstă de 15 ani și Ioana, în vârstă de 13 ani.

Ce educație le-a oferit Sanda Ladoși copiilor ei

Vedeta le-a oferit o educație mai diferită, pentru ca micuții ei să aibă parte de o viață echilibrată.

Vedeta este de părere că micuții ei au primit o educație frumoasă, însă puțin mai diferită de alte mame. Aceasta a evitat să își țină copiii în brațe prea mult, iar mama sa a criticat-o. Cu toate acestea, Sanda Ladoși și-a îngrijit și iubit micuții necondiționat.

“ Când erau copiii mici, mama mea a zis că sunt mamă vitregă. Nu eram genul de părinte care să își ia tot timpul copilul în brațe, să îl învețe în brațe. Mă rog, copiii sunt foarte iubiți, foarte îngrijiți. Dar, pentru mine este important să crească în echilibru. Asta spun de fiecare dată când sunt întrebată. Ce înseamnă educația copiilor mei? Un singur lucru, foarte mult echilibru, nu altceva. Ei trebuie să rămână într-o societate haotică și în acest haos să își păstreze echilibrul, indiferent ce se întâmplă. Acesta este cel mai important lucru pe care eu pot să îl ofer acestor copii.”, a mărturisit Sanda Ladoși, pentru Ego.ro

Cum și-a recăpătat vedeta silueta după a doua naștere

Sanda Ladoși a trecut prin clipe dificile după cea de-a doua naștere. Aceasta a mărturisit că după prima naștere a reușit să-și recapete silueta foarte ușor, însă la cel de-al doilea copil totul a fost dificil, până în momentul în care a ocupat o funcție de conducere și pe bază de stres a eliminat multe kilograme.

“ Nu am niciun secret al siluetei, mai ales că am dat naștere la doi copii. După primul mi-am revenit destul de repede, după Ioana, în schimb, a fost foarte greu. A durat enorm până am reușit să îmi recuperez greutatea. A fost frustrant, foarte frustrant. Ca femeie, ca artist, să fii așa nu este ușor de tolerat. Dar, până la urmă, Dumnezeu m-a ajutat și am reușit să îmi revin. Totul a fost legat de momentul în care am fost numită director la circ. În primul rând, eu nu am mai ocupat niciodată o funcție de genul acesta, iar mie nu îmi place să dezamăgesc. Toată emoția respectivă și toată starea de stres m-au făcut ca foarte mult timp să nu pot mânca. Din cauza asta am slăbit foarte mult. Cred că în două luni, două luni și jumătate am slăbit 15 kilograme. Alergam la stadion, făceam și sport, la vremea respectivă făceam mult sport.”, a explicat vedeta.

Sanda Ladoși [Sursa foto: Captură YouTube]