Săndel, tatăl Andreei Bălan, urare emoționantă pentru ziua de nume a fiicei sale: „Tata te iubește și este mândru de tine!”

Relația dintre Andreea Blan și tatăl ei, Săndel, n-a fost mereu una armonioasă. A existat o perioadă în care cei doi nu și-au vorbit, însă au reușit să treacă peste orice neînțelegere și să facă parte din viața celuilalt. Marți, 30 noiembrie 2021, sute de mii de români își serbează ziua de nume, de Sfântul Apostol Andrei.

Andreea Bălan se numără printre ei, iar tatăl vedetei s-a asigurat că este printre primii care îi urează la mulți ani fiicei sale.

Săndel Bălan a postat pe pagina lui de Facebook mai multe fotografii în care apar Andreea Bălan, alături de o urare cu adevărat specială. Bărbatul i-a transmis fiicei sale că o iubește foarte mult și este mândru de tot ce a realizat.

„La mulți ani de ziua numelui fiica mea minunată, la cat mai multe realizări și împliniri, să fii sanătoasă și să te bucuri mereu de nepotelele mele dragi(...) Tata te iubește și este mândru de tine!!!”, a scris Săndel Bălan pe pagina personală de Facebook.

Andreea Bălan și tatăl ei, Săndel [Sursa foto: Facebook]

Andreea Bălan, despre relația cu tatăl ei

În urmă cu câteva luni, Andreea Bălan făcea declarații cu privire la relația actuală cu tatăl ei. Celebra cântăreață a mărturisit că nu a fost niciodată certată cu tatăl ei, însă relația lor a devenit mult mai apropiată după ce blondina a plecat de acasă, la vârsta de 18 ani.

„Cu tata mă înțeleg foarte bine. Noi suntem bine de când am plecat de acasă, de la 18 ani. Nu am avut nimic de împărțit. N-am fost certată nici cu tata, și nici cu familia Antonescu, așa cum s-a speculat. Îl iubesc foarte mult și fără el Andre nu exista. El era compozitorul trupei. Când am refăcut Andre, el s-a bucurat! Nu e adevărat că nu a fost lângă mine în toți acești ani. El a fost prezent când am avut probleme de sănătate și la botez. El a fost la toate evenimentele importante din viața mea. Și acum am pus o poză cu el în noul videoclip, pentru că e făcut cu amintiri din trecut. De Andreea Antonescu m-am despărțit când a murit tatăl ei și după ne-am reîmpăcat”, a declarat celebra artistă, la un post de televiziune.