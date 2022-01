Sandra Izbașa, cu lacrimi în ochi când vorbește despre cumpăna vieții sale. A devenit studiu de caz în propria sa lucrare de licență: "Am învățat să mă respect și atunci când nu mai pot să comunic"

In articol:

Sandra Izbașa a vorbit cu lacrimi în ochi despre accidentul suferit în 2009 la repetiții. Se pregătea intens pentru Campionatul Mondial de la Londra și era într-o formă bună, care nu prevestea acest episod.

Sandra Izbașa: "Accidentarea din 2009 a fost cumpăna vieții mele"

Operația, recupererea și tot ce a simțit pe parcursul unui an au făcut-o să-și dorească să cerceteze accidentarea în propria sa lucrare de licență, cu titlul: "Recuperarea tendonului achilian după ruptură totală".

Sandra Izbașa [Sursa foto: Captură KANAL D]

De-a lungul timpului, Sandra Izbașa a suferit mai multe accidentări, însă cea care i-a marcat cariera a fost cea din 2009 când se pregătea pentru Campionatul Modial de la Londra. După o săritură la sol a aterizat greșit și a suferit o ruptură de tendon. A ratat Campionatul Mondial, iar medicii români nu-i dădeau nicio asigurare că se va întoarce în sport. A urmat un an greu, cu o operație de reconstruire de tendon în Germania, luni de recuperare și un program individual de antrenamente pentru a redeveni la forma dinainte.

"Da, a fost cumpana vieții mele.

Mai ales că nu mă așteptam. Eram într-o formă destul de bună pentru competiție. S-a întâmplat într-o competiție pregătitoare pentru campionatele mondiale, la Buzău. Mi s-a rupt tendonul în momentul în care eu am bătut ca să mă desprind 3 metri de la sol, să fac un element. În momentul bătăii am simțit că s-a rupt solul, iar în aterizare mi-am prins mâna între șold și sol și mi-am fracturat-o.A fost foarte grea accidentarea. Și îmi este greu să vorbesc pentru că știu prin câte lucruri am trecut și mi-am dorit din suflet să mă refac. Mai ales că veneam cu un istoric, promiteam foarte mult. Părinții și Federația Română de Gimnastică au fost alături de mine și au făcut tot posibilul să ajung în Germania să mă operez.", a povestit Sandra Izbașa în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Ce a învățat Sandra Izbașa după accidentarea care i-a marcat cariera

Sandra Izbașa, invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură KANAL D]

Sportiva de aur a României mărturisește că accidentarea din 2009 a învățat-o să se respecte și să comunice atunci când simte că nu mai poate.

"Cauza? Epuizare. Veneam după 2008, după un an olimpic, aveam nevoie de refacere, aveam nevoie să ies un pic din zonă, iar eu mi-am dorit la Camionatul Mondial și am forțat un pic. În momentul ăla nu trebuia să iau o decizie, am greșit, dar am învățat. Am învățat să mă respect și atunci când spun că nu pot să fac față și nu mă simt pregatită, să comunic mai mult cu acel colectiv să luăm o decizie. Nu am făcut lucrul ăsta. S-a ajuns la o accidentare foarte gravă.", a rememorat Sandra Izbașa în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

