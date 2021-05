Sânziana Buruiană a spus adio prieteniei cu Andreea Tonciu. Nici nu vrea să mai audă de ea: ”Eu nu am timp de răutăți”

In articol:

Sânziana Buruiană și Andreea Tonciu nu-și vorbesc de mai bine de cinci ani. Cele două au spus adio prieteniei lor chiar la nunta Andreei Tonciu. De vină ar fi fost chiar mâncarea servită la restaurantul de lux unde a avut loc fericitul eveniment din viața fostei concurente de la ” Bravo, ai stil! Celebrities”.

Sânziana Buruiană[Sursa foto: Instagram]

Sânziana Buruiană nu vrea să mai audă de Andreea Tonciu

La sfârșitul săptămânii trecute, Andreea a împlinit 35 de ani. Sânziana, fosta ei amică, a fost sunată de jurnaliștii de la Playtech și întrebată dacă i-a făcut o urare în acea zi specială, Andreei Tonciu. Ei bine, blondina a răbufnit imediat.

„ Dar, pe ea, de ce nu o întrebați dacă mi-a dat mesaj de ziua mea, dacă m-a felicitat când am născut? Numai pe mine mă întreabă lumea de ea și nu înțeleg de ce. Întrebati-o pe ea, cel mai bine.

Eu sunt ocupată cu filmările pentru reality-ul nostru, facem lucruri frumoase pentru copii și asta mă bucură foarte mult. Eu nu am timp de răutăți. În schimb, o puteți urmări pe ea ce zice pe la emisiuni, nu a avut nimic de învățat de la fostele sale prietene”, a declarat Sânziana Buruiană, potrivit sursei citate.

Andreea Tonciu [Sursa foto: Instagram]

Sânziana și Andreea s-au certat chiar la nunta brunetei, în anul 2016. Întregul scandal a pornit de la mâncarea de la restaurantul de lux, unde a avut loc nunta Andreei cu Daniel Niculescu.

„Mi-a fost foarte rău. M-am ţinut de pereţi. Cred că am vomat de zece ori. Iniţial, am crezut că m-a deocheat cineva, dar apoi când am văzut că gluma se îngroaşă, m-am alarmat. Am intrat în panică atunci când cea mică a început şi ea să vomite. Am alăptat-o, dar nu m-am gândit că o pun în pericol.

E clar că ceva s-a întâmplat cu mâncarea acolo. Nu pot să cred că la un astfel de complex de lux se poate întâmpla aşa ceva. Acolo se fac nunţi de mii de euro. O să le fac reclamaţie. Nu este vorba doar de mine aici, ci de fetiţa mea, care nu este atât de rezistentă în faţa unor astfel de afecţiuni. Mă duc de urgenţă cu ea la medic să nu aibă vreo enterocolită”, a spus, la acea vreme, Sânziana Buruiană.