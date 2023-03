Sânziana Buruiană a vorbit despre al treilea copil! Ce decizie a luat vedeta: "Nu mă văd mămică de băiat" | EXCLUSIV

In articol:

Sânziana Buruiană și Cristina Pană, foste asistente tv, se lansează împreună într-o afacere unde protagoniste sunt fetițele lor. La o ședință foto organizată recent, Sânziana Buruiană si Cristina Pană au vorbit despre proiectele lor, dar și despre relația pe care o au după atâția ani.

Sânziana Buruiană, declarații despre al treilea copil

Izabela, fata cea mare a Sânzianei, este deja o mică vedetă, iar de curând a început să și cânte. Sânziana Buruiană a vorbit și despre faptul că nu-și mai dorește încă un copil, dar și despre faptul că ar dori să intre în Cartea Recordurilor privind alăptarea.

Sânziana Buruiană a fost față în față cu testul sincerității. Vedeta ne-a declarat dacă urmează să facă și al treilea copil. Are două fetițe, dar oare e pe drum și un băiețel. Sânziana nu s-a ferit și ne-a spus tot.

"Nu știu. Eu mă gândesc ce vrea Dumnezeu. Fetele mele și-ar dori un frățior, de ce nu, dar eu încă nu mă văd mămică de băiat. Mă văd cu rochițe, fustițe, pampoane. Dacă o să am un băiețel, o să fie și el tot așa păpușel, altfel nu concep. Sinceră să fiu, eu mi-am dorit să am un singur copil, cea de-a doua a fost o surpriză pentru mine. Eu fiind singură la părinți nici nu concepeam al doilea copil, nici prin gând nu îmi trecea, însă Dumnezeu a vrut alt lucru și a făcut foarte bine, pentru că fiind două fete împreună, două surioare, au grijă una de cealaltă. Am observat cât de importantă este dragostea de soră și cât de important este să ai pe cineva, lucru pe care eu nu l-am trăit și atunci cu mai mulți copii chiar nu mi-aș fi imaginat. Poate dacă m-aș fi apucat mai devreme cine știe, dar acum cred că este destul de târziu pentru un al treilea copil.", a precizat Sânziana Buruiană.

Sânziana Buruiană nu își mai alăptează fiica cea mare

Sânziana Buruiană alăptează încontinuu de 7 ani. Fiica cea mare a renunțat de curând, dar cea mică nu are de gând. Vedeta ne-a oferit un interviu exclusiv în care încurajează mămicile să alăpteze cât mai mult timp și recunoaște că este mândră de felul cum arată după cei 7 ani de alăptat.

"Sper să fiu numărul 1 în ceea ce privește alăptatul în România. Trebuie să mă interesez care a fost cel mai mare record. Mie chiar mi se pare o performanță să poți să alăptezi atâta timp și sunt fericită că am putut să le creez o imunitate foarte puternică și acum cât va vrea Dumnezeu. Dacă ajung să depășesc și recordul, poate cel puțin de la noi din țară. Cea mare a renunțat de curând, pentru că a început școala și a văzut că cea mică ocupă tot spațiul, dar a fost o perioadă în care au fost alăptate în tandem, la început. Nu prea știam foarte multe despre lucrul acesta, însă chiar mă gândeam la un moment dat, cum ar fi să fac o ședință foto cu ele, cred că cu siguranță ar fi ajuns poza în toată lumea. După 7 ani de alăptat, încă mă mențin bine. N-am nevoie de silicoane, cred eu. Am avut noroc, pentru că din păcate sunt mămici care nu pot alăpta, se întâmplă diverse lucruri, poate că în prima lună e un pic mai dificil și atunci renunță. Eu le-aș sfătui să nu renunțe, pentru că un copil alăptat este un copil sănătos, cu o imunitate foarte bună și, după cum vedeți, nici pieptul nu se lasă foarte mult. Nu vă faceți griji, dragi mămici, fiți acolo ferme pe poziții și luați atitudine.", a declarat Sânziana Buruiană, la WOWnews.

