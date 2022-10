Sânziana Buruiană, pusă la zid de mămicile care o urmăresc în mediul online, după ce și-a lăsat fiica să se machieze: "Ați sărit în sus, alea diafane!"

In articol:

Sânziana Buruiană a stârnit un val de critici în mediul online, după ce a publicat pe Instagram o fotografie cu fiica sa cea mare, din cadrul unei ședințe foto. Imaginea a ajuns rapid subiect de discuție în rândul mămicilor, care i-au atras atenția blondinei că își lasă fiica să folosească machiajul în exces, la o vârstă fragedă.

Sânziana Buruiană: "Cât să vă mai suporte Dumnezeu pe voi, ăștia așa sfinți?"

O fotografie publicată de Sânziana Buruiană pe rețelele de socializare, cu fiica ei cea mare, a stârnit reacții neașteptate din partea mămicilor care o urmăresc pe blondină în mediul online. Fosta asistentă TV a fost dur criticată pentru faptul că își lasă fiica să se machieze la vârsta de 6 ani. Sânziana nu s-a putut abține atunci când a văzut comentariile răutăcioase și a ținut să le dea replica celor care au judecat-o: "Pentru cei care înțeleg ce înseamnă o ședință foto cu tematică rock, mulțumesc pentru like-uri. Am văzut că ați remarcat poza asta și ați sărit de c*r în sus altele, alea diafane. (...) Dar nu vă place că nu înțelegeți ce înseamnă o ședință foto fashion, o tematică, nimic. Cât să vă mai suporte Dumnezeu pe voi, ăștia așa sfinți și corecți și devreme acasă?", a scris Sânziana Buruiană pe Instagram.

Izabela, fiica cea mare a Sânzianei Buruiană [Sursa foto: Instagram]

"Nu o machiez eu"

Sânziana Buruiană susține că nu ea este cea care i-a insuflat fiicei sale pasiunea pentru fashion și make-up. Fosta asistentă TV mărturisește că Izabela are grijă să arate mereu impecabil, mai ales că este, la vârsta ei, o mică vedetă și participă tot timpul la concursurile de "Miss" pentru copii: "Tematica ședinței a fost rock și s-a făcut un make-up cu produse de machiaj pentru copii. Eu le-am luat din Ungaria, sunt foarte scumpe produsele de fardat pentru copii. Ideea e că oamenii sunt frustrați, invidioși și răutăcioși. Așa sunt românii, sunt scârbită de toți! Izabela este în lumea fashion-ului, unde se fac transformări. Dar și la petrecerile de copii se pictează pe față, dar părinții sunt cârcotași.

Nu o machiez eu! La ea găsești de toate: măști de față, cremuțe, bentițe de make-up. Ea are personalitatea ei. Îi plac și lucrurile de casă, îi place pictura, toată ziua desenează pe foi, pictează obiecte, se pictează singură. Eu, dacă ar fi după mine, aș cumpăra numai haine. Deci nu avem pasiuni comune, ca să zic așa. În egală măsură și-a cumpărat și lucruri pentru școală: agende cu blănițe, pixuri cu cristale, penare sofisticate. Eu nu o îmbrac cu ce vreau eu, ea singură își alege și are grijă de lucruri, sunt aranjate, ordonate. De asta o și las pentru că nu am ce să-i reproșez, pune toate la loc, sunt păstrate foarte bine.", a povestit Sânziana Buruiană, pentru click.ro.

Sânziana Buruiană și fetițele ei [Sursa foto: Instagram]