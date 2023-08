Sânziana Buruiană spune adevărul despre conflictele cu Cristina Șișcanu și Oana Roman! Ce relație are acum cu cele două: „Nu m-am simțit deloc confortabil” | EXCLUSIV

In articol:

Sânziana Buruiană a fost invitată în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu, unde a făcut o serie de dezvăluiri. Printre altele, Sânziana ne-a spus motivele certurilor din trecut, dar și cum au ajuns să fie din nou prietene.

Mai mult, a povestit și despre neînțelegerile cu Cristian Șișcanu și Oana Roman.

Sânziana Buruiană, adevărul despre scandalul Cristina Șișcanu și Oana Roman

În urmă cu ceva timp, Sânziana Buruiană a avut un conflict de proporții cu Cristina Șișcanu și Oana Roman. Acestea au făcut parte dintr-un reality show, unde nu s-au înțeles atât de bine. Sânziana a dezvăluit e s-a întâmplat de fapt și care e relația lor acum.

„Eram împreună la un reality cu mămicile și cu copiii. Cristina Șișcanu și Oana Roman au intrat mai târziu în acest reality. Ele erau un pic diferite față de noi, am avut așa o surpriză. Aveau anumite standarde. Eu sunt genul de om care mă dau după situație. Și când trebuia să locuim undeva, pentru mine nu conta foarte mult aspectul ăsta și când am văzut că nu mă simțeam în largul meu. Mi-aș fi dorit să am un reality cu prietenele mele din adolescență, cum ar fi fost Andreea Tonciu, Cristina Pană, cu care am fost asistentă la Bahmuțeanca, cu care ne știm de o viață și știm să glumim, să facem show. Dar așa, fiind caractere diferite, una voia ceva, alta altceva. Nu m-am simțit deloc confortabil. Au fost și niște certuri, dar mai mult eram dezamăgită că nu eram pe aceeași lungime de undă. Dacă nu ești cu cineva pe aceeași lungime de undă, degeaba te cerți, că nici cearta nu e amuzantă. Mi-ar fi plăcut să fim o gașcă de fete, așa cu copii, exact cum eram noi altă dată, dar nu aveam cu vine. Nu am găsit din atâtea mămici, una să semene pe sufletul meu. Acum relația noastră e ok. Chiar am vorbit după emisiune, am pus la punct, am lămurit și am înțeles și eu de ce au reacționat așa, am înțeles pe fiecare, însă rămân la părerea mea că e greu să găsești pe cineva în ziua de astăzi, să fie pe aceeași lungime de undă.”, a spus Sânziana Buruiană.

Sânziana Buruiană le dă replica celor care i-au subestimat inteligența

Sânziana Buruiană este cunoscută ca un personaj haios, care scotea mereu câte o perlă pe gură. Vedeta afirmă că ținea totul de audiență, iar în viața reală avea alte priorități și concepții.

"Mă șoca că lumea nu înțelegea că totul este la caterincă. Își dădeau cu părerea că sunt nu știu cum. Ei ceea ce vedeau, credeau. Oamenii își făcuseră o părere deformată. În timp, mi-am remediat-o. De când le am pe fetițe, numai lucruri bune îmi scriu. La început puneam la suflet comentariile negative, dar după aceea știam cine sunt și ce pot. Eu îmi făcusem un personaj. Asta a fost la vremea respectivă, asta se și cerea. Fiecare devenea viral prin firea lui. Am preferat în loc de ceartă, mai bine să fiu drăguță și haioasă.", a declarat Sânziana Buruiană la “Bărbați vs Femei”.

