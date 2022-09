Sânziana Buruiană, supărată foc pe Bianca Rus. Cele două au rupt prietenia: „Mi-a tras țeapă”

In articol:

Sânziana Buruiană și Bianca Rus au devenit, din prietene la cataramă, rivale după ce cea din urmă a refuzat să o ajute pe blondină, atunci când avea cea mai mare nevoie. Sânzi i-a cerut prietenei sale să o înlocuiască câteva zile la muncă în Ungaria, pentru ca ea să poată ajunge la tăierea moțului fiicei sale, în România.

Se pare că, pe lângă faptul că a încurcat-o pe Sânziana, fiind pe punctul de a rata petrecerea fiicei sale, Bianca Rus a invocat anumite motive care au scos-o din minți pe fosta asistentă TV.

Nu e niciun secret pentru nimeni faptul că Sânziana Buruiană și Bianca Rus sunt foarte bune prietene de ani buni, însă se pare că și prietenia a avut o limită în cazul celor două. Convinsă de faptul că se poate baza pe prietena sa în orice moment, Sânzi i-a cerut Biancăi Rus să o înlocuiască pentru câteva zile la muncă, oferindu-i toate condițiile necesare. Lucrurile nu au stat deloc așa cum a planificat inițial blondina, lovindu-se de un refuz dur din partea prietenei sale.

Citeste si: „Îmi este frică de reacțiile mele” Ce se întâmplă cu Sânziana Buruiană atunci când se enervează? Blondina a dat totul din casă

Citeste si: Angela Rusu, la un pas de moarte din cauza unui diagnostic greșit- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Sânziana Buruiană, enervată la culme de Bianca Rus

În cadrul unui interviu, Sânziana Buruiană a dezvăluit că i-a cerut prietenei sale să facă un efort și să o înlocuiască la muncă în Budapesta, efort pe care Sânzi l-ar fi răsplătit așa cum se cuvine. Se pare că Bianca Rus a refuzat oferta prietenei sale pe motiv că își dorea să primească banii înainte și, de asemenea, cerea condiții de VIP pentru cățelul său.

„Mi-a tras țeapă pe motiv că nu are cățelul ei pașaport și condiții de VIP! Eu am zis să o ajut și pe ea. I-am zis să-mi țină mie locul la job câteva zile. Trebuia să vină în Ungaria, să stea în apartamentul meu, a mai fost acolo. Știe că sunt condiții bune. Adică nu putea să-l lase la mama ei la Satu-Mare și de acolo venea imediat la Budapesta? Așa-mi trebuie că am vrut să ajut o prietenă. Poate cine știe până la urmă îi făceau și ei contract, dacă se descurca bine la job! Aia e când strici orzul pe gâște!”, a declarat Sânziana Buruiană, conform Click.

Citeste si: Motivul pentru care Sânziana Buruiană ar putea intra în Cartea Recordurilor! Ce face blondina de șase ani, în fiecare zi

Aflată într-o situație dificilă, Sânziana Buruiană a fost nevoită să găsească o altă variantă, așa că a apelat la o altă prietenă care, din fericire, a scos-o din încurcătură.

„Era gata să nu mai ajung să iau moțul fetei din cauza ei! Adică vorbisem de sală, venea lume, rude, părinți. Cum era să lipsesc? Bine că am găsit până la urmă pe cineva să mă înlocuiască,. Asta e când vrei să ajuți un prieten și el nu vrea. Te mai și încurcă! A venit și mi-a zis, într-un final, că ea are alt contract!”, a mai spus Sânziana Buruiană, conform aceleiași surse.