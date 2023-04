Sânziana Buruiană vrea să se impună în fața fiicelor ei! Cea mică nu prea o ascultă: "Este o mică șefă în casă" | EXCLUSIV

In articol:

Sânziana Buruiană este mămica mândră a două fetițe, cea mare în vârstă de șase ani și mezina familiei, în vârstă de doi ani. Blondina s-a mutat în Ungaria, alături de fiicele ei și partenerul de viață, Nicolae Zuluf, iar cei patru și-au schimbat complet stilul de viață, Sânziana fiind extrem de fericită în prezent.

Sânziana Buruiană, probleme cu copiii

Sânziana Buruiană nu prea reușește să își determina fiica cea mică să o asculte. Se pare că are personalitate și îi cam dă bătăi de cap mamei ei.

"Copilul meu vrea ca toate lucrurile să fie cum le vrea ea. Nu am o problemă, este foarte ordonată din fire, dar este foarte strictă. Cum pot să o fac să fie mai maleabilă și să aibă mai multă răbdare. Să o asculte mai mult pe mami și să facă și ce vreau eu, nu? Nu numai ce știe. De multe ori are dreptate în ceea ce își dorește, dar nu are răbdarea de a asculta și părerea altuia. Pur și simplu părerea ei este strictă, este o mică șefă în casă. Aș vrea să o fac un pic să asculte și de ceilalți și câteodată să îmi facă și mie pe plac. Despre asta este vorba.", a declarat Sânziana Buruiană.

Felicia Akkaya, sfaturi pentru Sânziana Buruiană

Psihologul Felicia Akkaya sare în ajutorul vedetei și îi dă sfaturi prețioase. Toți copiii vor să aibă dreptate, dar dacă știi cum să te comporți, lasă și ei garda jos.

"În general, copiii sunt dornici să ne asculte, dacă primesc feedbackul pe care și-l doresc, dar cum nu ai de ce să îi faci toate mofturile, nu ai cum să îi respecți toate doleanțele, nu ai cum într-o viață de om să faci doar ce vrea celălalt, automat sunt și tot felul de supărări. Copiii își doresc să ne asculte, dar trebuie să înțelegem că este extraordinar de important și noi să îi ascultăm pe ei. Există o nevoie instinctivă de a fi important. Există o nevoie de a-și valida modul de a gândi, felul în care este el perceput de părinte, cât de important este pentru părintele lui în funcție de cât de mult și cât de atent este ascultat. E important pentru el să se simtă iubit și băgat în seamă.", a explicat Felicia Akkaya, la Consilier de vedete.

