Sânziene 2022. Când se pune busuioc sub pernă ca să îţi visezi ursitul. Sărbătoarea Sânzienelor este, de fapt, sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, care se mai numeşte şi Drăgaica.

În fiecare an la data de 24 iunie are loc sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, care este cunoscută sub numele de Sânzienele sau Drăgaica.

Sânziene 2022. Când se pune busuioc sub pernă ca să îţi visezi ursitul

Sânzienele se sărbătoresc în fiecare an pe data de 24 iunie. Această sărbătoare reprezintă Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, care se mai numeşte şi Drăgaica în termeni populari.

În ajunul sărbătorii de Sânziene, fetele nemăritate pot pune sub pernă busuioc sau flori de sânziene pentru a-și visa ursitul, însă nu înainte de a rosti o rugăciune însoţită de nouă mătănii, pentru ca alesul să le apară în vis.

În credința populară, Sanzienele sunt considerate femei frumoase, niste adevarate preotese ale soarelui, divinități nocturne ascunse prin pădurile întunecate, neumblate de om. Acesta plutesc în aer sau umblă pe pământ în noaptea de 23 spre 24 iunie, cântă și dansează, dar acest dans nu trebuie văzut de nimeni. În caz contrar, acel om se va îmbolnăvi și nu se va mai putea vindeca.

Sânziene- Când se pune busuioc sub pernă ca să îţi visezi ursitul [Sursa foto: MediaFax Foto]

Sânziene 2022. Tradiţii şi obiceiuri

În ziua de Sânziene, creștinii respectă mai multe tradiții pentru a fi feriţi de duhurile rele, dar și pentru a fi sănătoși tot anul.

Sărbătoarea Sânzienelor este momentul cel mai bun pentru culegerea plantelor de leac, dar și de descântec. Astfel, în noaptea de Sânziene, femeile merg să culeagă flori și ierburi, care pot fi folosite pentru mai multe boli, dar și pentru a împleti coronițe din flori de sânziene. Aceste coronițe le aruncă mai apoi peste casă, iar dacă, coronița rămâne agățată și nu cade e semn că acolo, în curând, va avea loc o nuntă.

Totodată, în alte zone ale țării, în ziua de Sânziene, se joacă Drăgaica. Pentru joc, se vor costuma două fete, una în costum bărbătesc, cu numele Drăgan, iar cealaltă în costum femeiesc, zisă Drăgaica. Acestea merg și joacă pe la case, întocmai ca și călușarii. Jocul constă mai mult în sărituri în formă de cruce și în îmbrățișări. Oamenii care primesc Drăgaica se spune ca vor avea noroc și vor alunga ghinionul, vor avea recolte bogate și spor la muncile câmpului.

Sânziene- Când se pune busuioc sub pernă ca să îţi visezi ursitul [Sursa foto: MediaFax Foto]

În unele zone se obişnuieşte ca în această zi să se mănânce turte din aluat cu flori de soc, pentru a fi sănătos întreg anul.

Din cele mai vechi timpuri, socul este plantat lângă casele oamenilor deoarece se crede că în el sălăşluieşte un duh sau o zână bună care-i apără pe oameni de nenorociri. E considerat un sacrilegiu să tai un soc, copacul despre care ţăranii spun că „în faţa lui trebuie să-ţi scoţi pălăria”, potrivit traditii-superstitii.ro.

Un obicei care se respectă de Sânziene este scăldatul femeilor în apele curgătoare sau în roua dimineții. La răsăritul soarelui femeile se spală într-un râu iar mai apoi se tăvălesc în iarba plină de rouă. În acest fel vor rămâne curate și sănătoase, se vor spăla de boli și de probleme. Orice neîmplinire ar avea se va rezolva, iar cele care își doresc copii au mari șanse să rămână însărcinate.

După ce trece de miezul nopții și focurile se sting, oamenii se îndreaptă în liniște spre casele lor, lăsând locul spiritelor care se întorc din lumea de dincolo. Se spune că la miezul nopții se deschid Cerurile și cei cu har pot înțelege graiul animalelor și pot asculta cântecul îngerilor.