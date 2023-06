In articol:

Ziua sânzienelor 2023 se sărbătorește anual pe data de 24 iunie.

Sânziene 2023

Iată ce trebuie să facă fetele nemăritate pentru a-și visa alesul, dar și când se pune busuiocul sub pernă!

Sânzienele 2023, sărbătorite în data de 24 iunie, au origini într-un cult solar ancestral, deși sunt asociate în mod tradițional cu sărbătoarea creștină a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Această sărbătoare mai este cunoscută în unele regiuni și sub numele de "Cap de vară. Numele "Sânziene" se referă la trei elemente strâns legate între ele.

Primul element se referă la zâne, ființe mitice adesea considerate bune, care se spune că apar în noaptea de 23 spre 24 iunie. Al doilea element reprezintă florile galbene care înfloresc în jurul datei de 24 iunie. Aceste flori au atribuții magice și sunt considerate substituturi vegetale ale zânelor cu același nume. Cel de-al treilea element se referă la sărbătoarea în sine care are loc pe 24 iunie.

În imaginația populară, Sânzienele sunt înfățișate ca fiind fete extrem de frumoase care trăiesc în păduri sau pe câmpii și care se joacă. Acest portret le conferă o aură de mister și farmec.

Tradițiile și obiceiurile asociate sărbătorii Sânzienele 2023 pot varia în funcție de regiune și cultură. Acestea includ culesul și împletirea coroanelor de flori, dansuri și cântece tradiționale, precum și credințe legate de puterile magice ale plantelor și ale zânelor.

Sânzienele 2023 reprezintă o sărbătoare plină de farmec și spiritualitate, îmbinând elemente păgâne și creștine într-un mod distinct.

Citește și: Ce caracterizare au avut de scris elevii la Evaluarea Națională 2023. Edu.ro: Subiectele la Limba și Literatura Română au fost publicate de Ministerul Educației

Sânziene 2023. Când se pune busuiocul sub pernă și ce trebuie să faci ca să îți visezi ursitul [Sursa foto: Shutterstock]

Semnificațiile sărbătorii Sânzienelor 2023

Sânzienele 2023 reprezintă o sărbătoare a iubirii și fertilității, în cadrul căreia au loc diverse ritualuri, iar fetele sunt îndemnate să le urmeze pentru a-și visa ursitul și ziua în care se vor căsători.

Istoric vorbind, sărbătoarea Sânzienelor are la bază un cult pentru zeița Diana, așa cum este cunoscută sărbătoarea în special în Ardeal, provenind din expresia latină "Sancta Diana". În Muntenia și Oltenia, sărbătoarea este cunoscută sub numele de Drăgaica, derivat dintr-un termen de origine slavă. Conform unor specialiști, sărbătoarea își are rădăcinile într-un cult geto-dacic străvechi al Soarelui, iar sânzienele erau adesea reprezentate de traci într-o horă înlănțuită.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Legătura dintre Dinu Maxer și o fostă concurentă „Bravo, ai stil! Celebrities”: „Ochii mei au luat-o razna. M-a fascinat”- kanald.ro

Citeste si: Creatură marină de peste 800 de kilograme, găsită de pescari. Dar asta nu a fost singura surpriză. FOTO- stirileprotv.ro

Legende populare spun că sânzienele, niște fete foarte frumoase care trăiesc în păduri sau pe câmpii, se prind în horă și conferă puteri magice plantelor. Aceste zâne bune, dacă sunt sărbătorite cum se cuvine, fac culturile să rodească, aduc prunci sănătoși femeilor căsătorite, înmulțesc păsările și animalele și vindecă bolnavii. Însă, dacă oamenii nu le sărbătoresc corespunzător, ele se supără și devin asemenea zânelor rele cunoscute în popor sub numele de iele sau rusalii.

Sânzienele au o semnificație importantă și în tradiția creștină ortodoxă, deoarece 24 iunie 2023 este considerată ziua nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Această coincidență între sărbătoarea populară și cea religioasă a adus reinterpretarea unor elemente în context creștin, păstrându-se totuși o legătură cu originile păgâne ale sărbătorii.

Sânziene 2023. Când se pune busuiocul sub pernă și ce trebuie să faci ca să îți visezi ursitul [Sursa foto: Shutterstock]

Ce trebuie să facă fetele de Sânziene 2023 pentru a-și visa ursitul

În perioada Sânzienelor, fetele care sunt în căutarea dragostei aruncă o cunună de sânziene pe acoperișul casei. În cazul în care cununa rămâne acolo, înseamnă că se vor mărita în anul respectiv, iar dacă aceasta cade, o aruncă din nou până rămâne prinsă pentru a afla câți ani mai au de așteptat.

Uneori, cununa era aruncată pe colțul casei, iar fata venea a doua zi dimineață să o ia. Ea o ducea în ocolul vitelor și o dădea de mâncare unei vite, iar în funcție de aspectul vitei, avea să arate și viitorul soț.

În trecut, în noaptea dinaintea sărbătorii, fetele puneau flori de sânziene sub pernă în speranța că își vor visa sufletul pereche. Femeile căsătorite își înfășurau mijlocul cu sânziene pentru a evita durerile în timpul muncilor agricole. Atât fetele cât și femeile își puneau flori de sânziene în păr sau la sân pentru a-și evidenția frumusețea.

Fetele confecționau cununi din spice de grâu, sânziene și alte plante și se împodobeau cu ele, jucând dansul Drăgaicei pentru belșug și pentru protecția gospodăriilor și culturilor agricole. În tradiția populară se credea că în ziua Drăgaicei soarele dansează la amiază, stând mai mult timp pe cer decât de obicei.

Sărbătoarea Sânzienelor 2023 este și o ocazie de a celebra soarele și muncile agricole specifice verii. În multe zone din țară, se aprind focuri pe dealuri în timpul nopții. Oamenii umblă cu făcliile aprinse înconjurând casa, câmpurile și grajdurile. Se crede că în noaptea de Sânziene 2023 (23 spre 24 iunie) porțile cerului se deschid și lumea de dincolo intră în contact cu lumea pământeană. De aceea, în multe zone din țară se fac pomeni pentru morți, cunoscute ca Moșii de Sânziene. Se spune că Sânzienele se răzbună aspru dacă tradiția nu este respectată.

Citeste si: „A fost doar o mică greșeală” Armin Nicoară a recunoscut că a înșelat-o pe Claudia Puican! Cum a reacționat artista?- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 iunie 2023.Ce sărbătoare este marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Dana Roba a vrut să divorțeze de soțul ei, Daniel Balaciu: "Lucra până cădea din picioare, iar el avea pretenții"- radioimpuls.ro

Citește și: Evaluarea Națională 2023: EDU.RO a publicat Baremul și Subiectele la Limba și Literatura Română

Sânziene 2023. Când se pune busuiocul sub pernă și ce trebuie să faci ca să îți visezi ursitul [Sursa foto: Shutterstock]

Când se pune busuiocul sub pernă de Sânziene 2023

Punerea busuiocului sub pernă este un obicei practicat de fetele nemăritate cu prilejul a trei mari sărbători, și anume Boboteaza, Sânziene și Sfântul Andrei.

Conform tradiției, în noaptea dinaintea Sânzienelor 2023, fetele care își pun sub pernă busuioc vor visa chipul sufletului pereche. Busuiocul este o plantă cu puteri speciale, folosită adesea în descântecele de dragoste și în cele legate de căsătorie. Fetele necăsătorite pot visa astfel persoana destinată lor, punând sub pernă o crenguță de busuioc primită de la preot în trei nopți speciale.

Pe lângă busuiocul pus sub pernă, tinerele își leagă și un fir roșu de mătase în jurul degetului inelar. Se crede că aceste obiecte și practici aduc noroc în găsirea sufletului pereche.

De asemenea, fata care ține post și se roagă cu credință, așezând acest busuioc sub pernă în ajunul Sânzienelor 2023, are șanse mari să viseze alesul în acea noapte.

Surse: mediafax.ro, antena3.ro, evz.ro, realitatea.net