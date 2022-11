Sarah Prodan, mărturisiri după divorțul părinților: "Când o văd pe mama plângând, mă rupe" Ce a avut de spus despre Laurențiu Reghecampf?

In articol:

Vestea că Prodanca și soțul ei se despart, după ani întregi de relație, a fost un adevărat șoc în urmă cu câteva luni și cu toate că mult timp impresara a susținut că nu este adevărat, iată că situația dintre ei nu a avut

Sarah Prodan a asistat la suferința mamei ei

rezolvare, iar inevitabilul s-a produs. Laurențiu Reghecampf și-a refăcut viața, având și un copil, iar Anamaria a rămas alături de copiii ei. Sarah, fiica sexy impresarei, a vorbit deschis pe marginea acestui subiect despre divorțul părinților și situația actuală a familiei lor.

Sarah Prodan este cea mai bună prietenă a mamei ei și îi este alături la fiecare pas. Acest lucru s-a întâmplat și pe parcursul divorțului. Deși Anamaria Prodan este o femeie extrem de puternică, a suferit după omul pe care l-a iubit 15 ani și care a lăsat-o pentru altcineva. Cu ochii în lacrimi, Sarah a vorbit despre starea mamei ei și momentele în care a fost la pământ.

"Am văzut-o pe mama mea plângând în ultima perioadă. M-a rupt chestia asta. Și eu plâng la rândul meu, dar doar când e ceva legat de familie, dacă i s-a întâmplat ceva, nu așa din orice. Când o văd pe mama plângând, mă rupe și automat plâng și eu. Nu pot să o văd. Am susținut-o foarte mult în perioada asta. Eu am și venit din America să fiu cu ea. Inițial am venit să joc la echipa națională, dar a fost tocmai bine, că și mama a avut nevoie de una dintre noi să fie acasă și am vorbit cu Rebeca că vin eu.", a declarat Sarah Prodan.

Sarah Prodan, mărturii sincere despre divorțul părinților ei

Citeste si: „Iată definiția perfectă pentru neam prost”. Mihai Morar, reacție dură la adresa lui Culiță Sterp- kfetele.ro

Citeste si: O româncă de doar 50 de ani a avut parte de o nuntă de poveste cu un pakistanez. Ce a urmat după seara de vis era greu de imaginat- bzi.ro

Divorțul nu a afectat-o doar pe Ana, ci întreaga familie. Sarah mărturisește că, odată cu ruptura, Laurențiu Reghecampf a fost șters pe viață din mintea și inima ei. Acum tot ce își dorește este să își vadă mama fericită și familia unită.

"S-a schimbat viața noastră de când a plecat (n.r. Laurențiu Reghecampf). Nu prea îmi place mie să vorbesc despre asta. Ce s-a întâmplat e problema mamei și noi suntem oarecum implicați, dar el a plecat. Pentru mine, poate nu toată lumea simte la fel, mama poate are altă opinie, nu mai există în viața mea, așa că nu pot să îmi creez eu o viață cu el, acum că el a plecat. Acum noi trebuie să ne adaptăm la viața noastră fără el și rolul meu acum e cum să o fac pe mama fericită și să se simtă că e puțin mai în largul ei. Până la urmă au trecut 15 ani de când e cu el, dar ne are pe noi și cred că e destul. L-a iubit mult mama. Eu sunt ca ea. A suferit, s-a consumat, s-a topit.", i-a mai spus Sarah Prodan lui Adiță Voicu.

Ce nu ar ierta Sarah Prodan niciodată?

Sarah are principii stabile în viață. Are cui semăna pentru că și Prodanca e la fel. Tânăra a recunoscut ce urăște cel mai tare la o persoană, lucru care, dacă i s-ar întâmpla, nu ar ierta niciodată.

"Nu aș ierta niciodată trădarea. Dacă ești lângă mine și ești prietena mea, nu ai cum să mă trădezi. Eu dacă iubesc o persoană, o să fiu cu tine până la moarte. O să mint pentru tine, o să omor pentru tine, dar nu mă trăda.", a mărturisit Sarah Prodan, la Fiță cu Adiță.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!