„Sarcină ușoară!” Imaginea cu care Lora și-a luat prin surprindere fanii! Artista și Ionuț Ghenu vor deveni părinți pentru prima dată?

Lora și Ionuț Ghenu formează de ceva timp un cuplu foarte apreciat în showbiz-ul românesc. Chiar dacă sunt deja împreună de câțiva ani, iubirea pe care și-o poartă unul altuia pare să crească pe zi ce trece.

Recent, artista a făcut o postare în mediul online, care i-a făcut pe fanii acesteia să se gândească că este însărcinată.

Imaginea cu care Lora a dat de înțeles că este însărcinată. Fanii au reacționat imediat

Lora este foarte activă pe rețelele de socializare, loc unde încearcă să țină cât mai mult legătura cu fanii ei. Ultima postare a artistei, făcută în urmă cu numai câteva ore, a ridicat destul de multe semne de întrebare în rândul urmăritorilor ei. Vedeta a făcut publică o imagine cu ea și iubitul ei care o cuprinde de la spate și par foarte fericiți. Ceea ce a atras atenția tuturor este însă locul în care bărbatul își ține mâna, dar și mesajul pe care cântăreața l-a scris alături de fotografie.

Mâinile celor doi se întâlnesc undeva pe pântecul acesteia, ceea ce dă de înțeles că frumoasa blondină este însărcinată.

„Iubi-ne-am pân’ la sfârșitul lumii şi-napoi de 7 ori! Și voi pe mine și eu pe voi dar cel mai mult… pe amândoi”, este mesajul Lorei de pe Instagram.

În scurt timp, postarea artistei a strâns zeci de comentarii în care fanii îi felicitau pe cei doi și îi urau artistei o sarcină ușoară.

„Vine bebe?”/ „Felicitări”/ „Sarcină ușoară”, au fost doar o parte din mesajele primate de vedetă.

Lora, hotărâtă să îmbrace din nou rochia de mireasă

Chiar dacă formează un cuplu de ceva timp, Lora și Ionuț nu s-au grăbit niciodată spre a face următorul pas și au lăsat să se întâmple totul natural. În urmă cu ceva timp, artista a mărturisit că ea și partenerul ei au vorbit despre nuntă și că cel mai probabil totul va fi o surpriză pentru toată lumea.

„Ne gândim să facem nunta. Nu vreau să zic dacă am plănuit ceva, că de fiecare dată când am zis, de atâtea ori s-a întâmplat ceva. Există varianta în care deodată să se trezească lumea că ne-am luat, am face și așa. Nu trebuie neapărat să anunțăm, e important să știe doar oamenii de lângă noi, iar pe ceilalți să-i anunțăm după ce se întâmplă” , a susținut cântăreața, potrivit Spynews.