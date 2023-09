„Sarcină ușoară!” Sabrina, cu burtica la vedere. Ea și Perneș își măresc familia?! Fotografia cu care au stârnit un val de reacții pe internet: „Sigur este un bebe acolo”

In articol:

Relația dintre Sabrina și Perneș a avut un parcurs tumultuos, însă, în ciuda neînțelegerilor dintre ei, aceștia s-au întors, mereu, unul la celălalt, demonstrând că iubirea dintre ei este una foarte puternică. La un an după ce s-au căsătorit în cadrul competiției matrimoniale unde s-au cunoscut, Sabrina a apărut în mediul online cu o burtică suspectă, ceea ce i-a făcut pe fanii ei să se întrebe dacă ea și Perneș vor deveni,

Sabrina va deveni mămică pentru prima dată?!

în curând, părinți.

Sabrina și Perneș s-au îndrăgostit unul de celălalt în cadrul unei competiții matrimoniale, unde au mers să își caute sufletul pereche. Deși lucrurile nu au stat mereu bine între ei, cei doi au hotărât să se căsătorească la finalul emisiunii, dar la scurt timp au trecut printr-o pauză în căsnicie. În prezent, însă, cei doi sunt împreună și par extrem de fericiți, semn că au uitat de toate neînțelegerile care au avut loc între ei.

De curând, foștii colegi de emisiune ai Sabrinei și ai lui Perneș, Giovanna și Sese, și-au botezat fetița, astfel că prietenii lor din competiția matrimonială le-au fost alături la acest eveniment important. Însă, apariția Sabrinei i-a făcut pe foștii ei susținători să se întrebe dacă aceasta îi calcă pe urme Giovannei și va deveni, la rândul ei, mămică. În fotografia de la botez pe care Andrei Perneș a publicat-o pe internet, tânăra lui soție are o burtică suspectă, ceea ce a stârnit multe reacții pe rețelele de socializare, căci toată lumea s-a gândit că Sabrina ar putea fi

însărcinată.

„Mi se pare mie sau Sabrina e însărcinată?”/ „Sabrina, mi se pare că are un pic de burtică ascunsă”/ „Să vă trăiască finuța și eu cred că Sabrina este însărcinată, nu este grasă”/ „Dacă vă uitați bine Sabrina are și fălcuțe și burtică. Cred că vom avea un nepoțel”/ „Sabina are burtică??? Așteaptă și ea un Perneș????”/ „Sarcină ușoară Sabrina!”/ „Să vă trăiască prințesica, și ție Sabrina sarcină ușoară, sigur este un bebe acolo în burtică!”,

au fost doar câteva dintre mesajele pe care fanii le-au lăsat la postarea lui Andrei Perneș, pe Instagram.

Ultima apariție a Sabrinei i-a făcut pe fanii ei să se gândească dacă aceasta este însărcinată [Sursa foto: Instagram]

Andrei Perneș, declarații despre copil

Imediat după numeroasele reacții care au fost stârnite de ultima postare a lui Perneș, soțul Sabrinei a postat un videoclip în mediul online, în care a vorbit despre posibilitatea de a avea un copil. Fostul concurent al emisiunii matrimoniale nu a dat un răspuns concret cu privire la întrebările din mediul online despre posibila sarcină a Sabrinei, alegând să lase loc de interpretări. Totuși, Perneș și Sabrina au glumit pe marginea acestei situații, spunând că vor avea gemeni.

„Andrei Perneș: Vreau să vă anunț o chestie foarte importantă și împreună cu Sabrina ne cerem scuze pentru burtica ei că e prea mare. Bine… nu prea mare. E sănătoasă. Ideea e că doar azi am aflat. O să fie gemeni! Deci să știți! O să fie gemeni! Mulțumim pentru toate mesajele cu sarcină ușoară!

Sabrina: Unul negru, unul alb! Pisici, mă!”, a fost dialogul pe care cei doi soți l-au purtat, într-un filmuleț postat de Perneș pe Instagram.