In articol:

Sasha Mănțoiu are 21 de ani și, până de curând, era logodită. Credea că și-a găsit jumătatea, dar, pare-se, se înșelase... Acela a și fost momentul în care a luat o decizie care i-a lăsat pe apropiații ei cu gura căscată.

Citeste si: Cine și ce vrea să se ascundă despre moartea lui Cornel Galeș! Informații contradictorii și suspiciuni uriașe EXCLUSIV

Citeste si: Primele imagini cu trupul neînsufleţit al lui Cornel Galeș! A fost adus în țară în urmă cu puțin timp

”Cornel (Galeș, n.red) îmi tot spunea să merg la Puterea Dragostei. Nu aveam cum, eram într-o relație pe atunci... Nu se putea, totuși, nu ar fi fost cinstit. Dar, de curând, am decis să ne despărțim, așa că am decis să iau în considerare ultima dorință a lui Cornel pentru mine”, ne-a spus, în exclusivitate, sexy-bruneta Sasha.

Mai mult decât atât, explică Sasha, ea chiar este una dintre persoanele care au urmărit cu mare atenție emisiunea, în ambele sezoane. ”Ca să fiu sinceră, am pus ochii pe unul dintre băieți. Philip mi se pare chiar interesant... E adevărat, am văzut că fetele se tot încaieră pentru el, dar eu nu voi ajunge să lupt, la propriu, așa cum fac ele. Eu am o altă armă, sarcasmul, e mult mai bună și, cred eu, va face diferența”, ne-a mai spus Sasha, sperând, din tot sufletul, ca, cât de curând, să fie invitată în emisiunea ”Puterea Dragostei”. ”Poate așa îmi voi găsi jumătatea, că asta îmi doresc. Îmi place să am o relație stabilă”, a mai explicat tânăra de 21 de ani.

Cornel Galeș a murit într-un accident de mașină, în Spania

Ziua de 30 noiembrie 2019 a fost cea în care Cornel Galeș a încetat din viață într-un cumplit accident de circulație. Vestea că acesta a murit într-un accident de mașină, într-un orășel de lângă Valencia, i-a luat pe toți prin surprindere, de tragedie aflându-se abia a doua zi, pe 1 decembrie, iar incertitudinea producerii tragediei a durat câteva ore, până când, într-un final, au venit tristele confirmări. "Din păcate, s-a confirmat. Nu sunt prea multe de zis, nici nu știu ce să zic. Dumnezeu sa îl odihnească...", ne-a spus, pe atunci, Viviana, vestea tristă că a murit Cornel Galeș fiind astfel devenită realitate.

, ne-a explicat Sasha, fiica Vivianei, mama ei fiind cea care s-a ocupat de formalitățile repatrierii trupului lui Cornel Galeș.